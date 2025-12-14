Sesini Kaybetme Korkusuyla Dişlerini Hiç Yaptırmadı: Kim Bu Şarkıcı?
Biz sana şarkıcının birkaç özelliğini söyleyelim, sen de anlattıklarımızın sonunda kim olduğunu bulmaya çalış. Eğer kendine güveniyorsan başlayalım. Sonucunu yorumlara yazmayı unutma. Bakalım bu testte doğru sanatçıyı bulabilecek misin? Hadi başlıyoruz!
Zanzibar'da doğru ve gerçek adını kullanmadı.
Çocukluğunda yatılı okula gönderildi ve müzik yeteneği çok küçük yaşta fark edildi.
Dişlerini hiç düzelttirmedi çünkü sesine zarar vereceğini düşünüyordu.
Sahnedeki agresif ve özgüvenli duruşuna rağmen gerçek hayatta oldukça utangaç biriydi.
4 oktavı aşan vokal aralığı vardı.
Hayvanları çok seviyordu, özellikle de kedilere büyük bir tutkuyla bağlıydı.
Sahnedeki ikonik mikrofon standını aslında bir hata sonucu keşfetti.
Müzik dünyası için yalnızca bir solist değil, bir dönemin kültürel ikonuydu.
Peki kim bu sanatçı?
