Sesi Full'e Alın: Sabaha Kadar Dans Etme Playlist'i

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
24.01.2026 - 16:01

Gece uzun, müzik enerjik... O zaman dans etmek için neyi bekliyorsunuz? Ritmi ve melodisi ile sizi sabaha kadar yerinizde oturtmayacak, birbirinden hareketli parçalar!

1. Michael Jackson - Billie Jean

2. Modjo - Lady (Hear Me Tonight)

3. Noisestorm - Crab Rave

4. Boney M. - Rasputin

5. Daft Punk - Get Lucky

6. Sean Finn feat Tinka - Summer Days

7. Bruno Mars - Runaway Baby

8. Village People - YMCA

9. Eiffel 65 - Blue (Da Ba Dee)

10. ABBA - Gimme! Gimme! Gimme!

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
