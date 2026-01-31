Senin Karanlık Yüzün Ne Zaman Ortaya Çıkıyor?

Herkesin aydınlık bir yanı vardır, bir de pek konuşulmayan gölgeleri. Bazen sabrın biter, bazen gururun öne geçer, bazen de kimseye göstermediğin bir tarafın kontrolü ele alır. Bu test, seni sen yapan o karanlık tarafın hangi anlarda ortaya çıktığını keşfetmek için hazırlandı. Hazırsan, içindeki gölgeyle kısa bir yüzleşmeye başlayalım.