Senin Finansal Karakterin Hangi Borsa Hayvanı?
Borsa denince akla sadece rakamlar gelmesin. Aslında herkesin piyasaya bakışı farklı. Kimi fırsatları kovalayan bir boğa gibi, kimi tedbirli bir kaplan gibi davranır. Senin finansal karakterin hangi borsa hayvanına daha yakın dersin?
Cevabı öğrenmek için seni şöyle alalım. 👇
1. Cinsiyetini öğrenelim öncelikle.
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. İlk soru! Günümüzdeki ekonomik belirsizliklerle başa çıkmak için finansal planlama yapmayı düşündün mü?
4. Acil durumlar için birikim yapıyor musun veya yaptın mı?
5. Yatırım yapma konusunda hangi finansal araçları öğrenmeye ilgi duyuyorsun?
6. Birçoğumuzun hayatını kolaylaştıran kredi kartlarını nasıl kullanıyorsun diye sorsak?
7. Emeklilik için ne kadar birikim yapman gerektiğini biliyor musun?
8. Harcamalarını izlemek ve bütçe yapmak konusunda hangi yöntemleri kullanıyorsun?
9. Finansal hedeflerine ulaşmak için bir planın var mı, yoksa adım adım mı ilerliyorsun?
10. Son soru! Büyük bir finansal karar verirken en çok güvendiğin kaynak nedir?
Borsa Boğası!
Borsa Ayısı!
Borsa Kaplumbağası!
Borsa Tilkisi!
