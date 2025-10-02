Senin Enerjin Bağımlılık Yapıyor mu?
Bazı insanlar vardır ki, adeta bir enerji fırtınası gibidirler. İçeri girdikleri anda, tüm dikkatler üzerlerine çevrilir, havada hissedilen enerji değişir ve odanın atmosferi tamamen değişir. Onlarla birlikte gelen enerji, adeta bir dalga gibi etrafa yayılır ve herkesi etkisi altına alır. Peki ya sen? Senin enerjin nasıl? İnsanların hayatında kalıcı bir iz bırakan bir enerjiye mi sahipsin, yoksa daha sessiz sakin, belki de gizemli ve merak uyandıran bir auraya mı sahipsin?
1. İnsanlarla ilk tanıştığında genelde sohbeti sen mi başlatırsın?
2. Bir ortamdan çıktıktan sonra insanların senin hakkında konuştuklarını hisseder misin?
3. Arkadaşların sık sık “Sen gelince ortam değişiyor” der mi?
4. Sessiz bir ortamda bile enerjinle dikkat çektiğini düşünüyor musun?
5. Biriyle tanıştıktan sonra o kişi sana daha çok yazmaya başlar mı?
6. Sosyal medya paylaşımların genelde çok fazla etkileşim alır mı?
7. Kalabalıkta bile insanlar sana doğru yöneliyor gibi hisseder misin?
8. Bir ortama girdiğinde gözlerin sana çevrildiğini fark eder misin?
9. İnsanlar sana dertlerini hızlıca açar mı?
10. Son olarak her etkinliğe mutlaka çağırılıyor musun?
Evet, enerjin tam bir mıknatıs!
Senin enerjin sessiz ama güçlü bir şekilde etkiliyor.
