onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Senin Enerjin Bağımlılık Yapıyor mu?

Senin Enerjin Bağımlılık Yapıyor mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
02.10.2025 - 14:04

Bazı insanlar vardır ki, adeta bir enerji fırtınası gibidirler. İçeri girdikleri anda, tüm dikkatler üzerlerine çevrilir, havada hissedilen enerji değişir ve odanın atmosferi tamamen değişir. Onlarla birlikte gelen enerji, adeta bir dalga gibi etrafa yayılır ve herkesi etkisi altına alır. Peki ya sen? Senin enerjin nasıl? İnsanların hayatında kalıcı bir iz bırakan bir enerjiye mi sahipsin, yoksa daha sessiz sakin, belki de gizemli ve merak uyandıran bir auraya mı sahipsin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İnsanlarla ilk tanıştığında genelde sohbeti sen mi başlatırsın?

2. Bir ortamdan çıktıktan sonra insanların senin hakkında konuştuklarını hisseder misin?

3. Arkadaşların sık sık “Sen gelince ortam değişiyor” der mi?

4. Sessiz bir ortamda bile enerjinle dikkat çektiğini düşünüyor musun?

5. Biriyle tanıştıktan sonra o kişi sana daha çok yazmaya başlar mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sosyal medya paylaşımların genelde çok fazla etkileşim alır mı?

7. Kalabalıkta bile insanlar sana doğru yöneliyor gibi hisseder misin?

8. Bir ortama girdiğinde gözlerin sana çevrildiğini fark eder misin?

9. İnsanlar sana dertlerini hızlıca açar mı?

10. Son olarak her etkinliğe mutlaka çağırılıyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evet, enerjin tam bir mıknatıs!

Seninle geçirilen her an, adeta bir enerji patlaması yaşatıyor. Bir nevi enerji aşısı gibisin. İnsanlar senin yanında kendilerini daha canlı, daha neşeli ve ilhamla dolu hissediyorlar. Sanki bir enerji deposu gibi, etrafındakilere enerji yüklüyorsun. Bu enerjin, adeta bir bağımlılık yaratıyor ve insanlar bu enerjiye doyamıyorlar. Her girdiğin ortamda, sanki bir yıldız gibi parlıyorsun. Tüm dikkatler senin üzerinde toplanıyor. Spontane tavırların, samimi yaklaşımın ve doğal çekiciliğinle çevrendekileri adeta büyülüyorsun. İnsanlar, seninle geçirdikleri her anı özlemle anımsıyorlar ve seni tekrar görmek için can atıyorlar. Seninle vakit geçirmek, adeta bir festival havasında geçiyor. Her anı dolu dolu yaşatan, enerjisiyle çevresini aydınlatan birisin. Birlikte vakit geçirenler, seni tekrar görmek, seninle tekrar vakit geçirmek istiyor. Seninle geçirilen her an, bir sonraki anı iple çekmeye sebep oluyor. Yani… resmen “bir doz daha” dedirtiyorsun. Seninle geçirilen her an, adeta bir enerji patlaması yaşatıyor ve bu enerjiye doyamıyorlar.

Senin enerjin sessiz ama güçlü bir şekilde etkiliyor.

Senin enerjin, sessizliğin içinde gizli bir güç barındırıyor. İlk bakışta fark edilmeyen bu etki, zamanla kendini gösteriyor ve insanları kendine çekiyor. Bağımlılık yaratman belki biraz zaman alıyor, ama bir kez seninle tanışan ve seni anlayan biri, kolay kolay senden vazgeçemiyor. Senin yanında olmak, insanlara güven veriyor. Bu güven duygusu, onları huzurlu bir limana sığınmış gibi hissettiriyor. Kendilerini değerli ve önemli hissediyorlar, çünkü seninle geçirdikleri her an, onlara kendilerini özel hissettiriyor. Derinliğin ve içtenliğin, insanları adeta bir büyüyle etkiliyor. Bu etki, yavaş yavaş oluşuyor ve insanları içine çekiyor. Seninle geçirdikleri her an, bu büyüye biraz daha kapılıp gidiyorlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın