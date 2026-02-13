Senin Aşkın Ne Kadar Saf?

Aşk herkesin hayatında farklı bir şekilde yaşanır. Kimi karşısındakini koşulsuz sever, kimi ise daha mantıklı ve temkinli yaklaşır. Peki senin aşkın masum, saf ve temiz duygularla mı dolu yoksa içinde biraz ihtiyat, biraz da oyun mu var?

Hadi teste!