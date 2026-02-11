Senin En Büyük Kırılma Noktan Ne?

Hayatta herkesin “orada bir şey koptu” dediği bir an vardır. Bazen bir cümle, bazen bir sessizlik, bazen de hiç gelmeyen bir özür. Bu test, seni en çok sarsan o içsel eşiği bulmak için hazırlandı. Cevap verirken mantığını değil, iç sesini dinle.

Hadi teste!