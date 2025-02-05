Sen Onun İçin Ne Kadar Önemlisin?
Sen Onun İçin Ne Kadar Önemlisin?
İlişkilerde bazen karşımızdaki kişi için ne kadar önemli olduğumuzu merak ederiz. Bazen göz ardı edildiğimizi düşünebiliriz, bazen de karşımızdaki kişinin hayatında vazgeçilmez olduğumuzu hissederiz. Peki gerçekten onun için ne kadar önemlisin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Seni ne sıklıkla görmek istiyor?
4. Birlikte vakit geçirdiğinizde nasıl hissediyorsun?
5. Sık sık sorun yaşar mısınız?
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6. Onun için yaptığın şeylere nasıl tepki veriyor?
7. Hayatında önemli kararlar alırken senin fikrini sorar mı?
8. Onun hayatında ne kadar yer kaplıyorsun?
9. Seni ne kadar dinliyor?
10. Birlikte gelecek planları yapar mısınız?
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Onun İçin Dünyalardan Değerlisin!
Sen onun için oldukça önemlisin!
Sen onun için yeterince önemli değilsin!
Sen onun için hiç değerli değilsin!
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