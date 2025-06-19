Sen Neden Sürekli Hayal Kırıklığına Uğruyorsun?
Her defasında “Bu sefer farklı olacak.” diyorsun… Ama yine aynı acı, yine aynı düşüş… Kimse seni gerçekten anlamıyor gibi geliyor, bazen de sen kendini fazla kaptırmış oluyorsun. Peki ama bu tekrar eden hayal kırıklıklarının arkasında ne var?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Birini tanımadan önce içten içe ne umarsın?
4. Seni en çok ne hayal kırıklığına uğratır?
5. Birine güvenmen ne kadar sürer?
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6. Bir ilişkide en çok neye değer verirsin?
7. Biri seni kırdığında ne yaparsın?
8. Birinin seni sevdiğini hissettiğinde ne yaparsın?
9. En çok neyi affetmekte zorlanırsın?
10. Genelde hangisiyle hareket edersin?
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Sen çok hızlı güvendiğin için hayal kırıklığına uğruyorsun!
Sen kendi duygularını bastırdığın için hayal kırıklığına uğruyorsun!
Sen beklentilerinle gerçekler çakıştığı için hayal kırıklığına uğruyorsun!
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