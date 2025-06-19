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Sen Neden Sürekli Hayal Kırıklığına Uğruyorsun?

Sen Neden Sürekli Hayal Kırıklığına Uğruyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
19.06.2025 - 13:04

Her defasında “Bu sefer farklı olacak.” diyorsun… Ama yine aynı acı, yine aynı düşüş… Kimse seni gerçekten anlamıyor gibi geliyor, bazen de sen kendini fazla kaptırmış oluyorsun. Peki ama bu tekrar eden hayal kırıklıklarının arkasında ne var?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Birini tanımadan önce içten içe ne umarsın?

4. Seni en çok ne hayal kırıklığına uğratır?

5. Birine güvenmen ne kadar sürer?

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6. Bir ilişkide en çok neye değer verirsin?

7. Biri seni kırdığında ne yaparsın?

8. Birinin seni sevdiğini hissettiğinde ne yaparsın?

9. En çok neyi affetmekte zorlanırsın?

10. Genelde hangisiyle hareket edersin?

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Sen çok hızlı güvendiğin için hayal kırıklığına uğruyorsun!

Hızla kalbini açan, sevgi dolu biri olduğun her halinden belli. Bir gülümseme, ufak bir jest, minik bir iyilik... İşte bu tür detaylar senin sevgi dolu kalbini hemen harekete geçiriyor. Ancak maalesef ki herkes senin gibi temiz kalpli ve iyi niyetli olmayabiliyor. Bir merhaba dediğinde, karşındaki kişiye hemen güvenip, kalbini ona açıyorsun. Ancak ne yazık ki bu merhabaların çoğu, beklenmedik bir elveda ile son buluyor. Bu durum seni üzse de, belki de biraz daha dikkatli olman gerektiğini anlatıyor. Bir sonraki 'merhaba'nı daha dikkatli seç. Kalbini, sana değer verecek, seni anlayacak ve seninle aynı duygusal yoğunluğu paylaşacak birine aç. Çünkü unutma, kalbin senin en değerli hazinen ve onu sadece hak edene açmalısın.

Sen kendi duygularını bastırdığın için hayal kırıklığına uğruyorsun!

Hayatın ritmi içinde, duygusal bir labirentin derinliklerinde kaybolmuş gibisin. Hissettiğin her şeyi, o karmaşık duygusal yükü saklamak için adeta bir savaşçı gibi mücadele ediyorsun. Ancak, ne kadar bastırmaya çalışsan da, tüm bu duygular birer enerji topu gibi içinde birikiyor, birikiyor ve sonunda kontrolün dışında, beklenmedik bir anda patlıyor. Bu patlama anında, karşındaki kişi ne olduğunu, nereden geldiğini anlayamıyor bile. Senin bu duygusal volkanının patlamasını, sakin bir gölün ortasında beklenmedik bir fırtına gibi algılıyor. Belki de tüm bu hayal kırıklıkların, içinde biriktirdiğin ve bir türlü dışa vuramadığın duygulardan doğuyor. Belki de söylemek istediklerin, hissettiklerin ve yaşadıkların arasındaki bu uçurum, içindeki bu duygusal kaosun asıl kaynağı. Kendine biraz izin ver. Acını da, sevincini de, korkunu da, heyecanını da hissetmeye, yaşamaya izin ver. Unutma ki, her duygu bir deneyimdir ve her deneyim, seni daha da zengin, daha da güçlü kılar. Kendini ifade etmekten korkma, duygularını yaşamaktan çekinme. Çünkü sen, tüm bu duygularınla bir bütünsün ve her biri seni, sen yapan unsurlardır.

Sen beklentilerinle gerçekler çakıştığı için hayal kırıklığına uğruyorsun!

Kalbinin derinliklerinde, bir aşk senaryosu var. Bu senaryo, bir film gibi, herkesin rolünü mükemmel bir şekilde oynayacağı bir dünya. Bir dünya, tıpkı bir sinema perdesinde olduğu gibi, her şeyin senin istediğin gibi olduğu, herkesin senin yazdığın hikayeye uyan bir karakter olduğu bir dünya. Peki ya bu, senin hayalindeki aşk hikayesi değil mi? Ancak, hayatın gerçekleri, bu romantik film senaryosu gibi işlemiyor. Hayat, senin yazdığın bu mükemmel senaryonun dışında, kendi senaryosunu yazıyor. Bu gerçekler bazen acı verici olabiliyor çünkü senin kurduğun bu mükemmel dünya ile tam olarak örtüşmüyorlar. Hayatın gerçekleri, senin hayalindeki aşk hikayesinin dışında, kendi hikayesini yazıyor. Belki de, bu acı gerçeklerle yüzleşmek ve kabullenmek gerekiyor. Belki de, bu mükemmel aşk senaryosundaki beklentilerini biraz düşürmek sana iyi gelecek. Belki de, hayatın gerçeklerini kabullenmek ve beklentilerini azaltmak, senin bu mükemmel aşk hikayesini daha gerçekçi bir hale getirecek. Ve belki de, bu sayede, hayatın gerçekleri, senin hayalindeki aşk hikayesine daha çok benzeşecek.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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