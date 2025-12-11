Sen Ne Kadar Tembelsin?
Sen ne kadar tembelsin hiç düşündün mü? Bize günlük rutinini, yaptıklarını ve alışkanlıklarını anlat biz de sana ne kadar tembel olduğunu söyleyelim. Hadi bakalım hazırsan başlıyoruz!
1. Ne kadar sıklıkta toz alıyorsun?
2. Bulaşıkları nasıl yıkarsın?
3. Yere mısır gevreği döküldü ne yaparsın?
4. Temizlik için önceden plan yapıyor musun?
5. Evdeki çöpü ne sıklıkta atıyorsun?
6. Banyoyu ne kadar sıklıkta bir temizliyorsun?
7. Evi süpürmek için ne yapıyorsun?
8. Buzdolabını temizler misin?
Hiç ama hiç değilsin!
Çok da tembel değilsin...
Hafif tembelsin...
Sen tam bir tembelsin!
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
