Sen Ne Kadar Tembelsin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.12.2025 - 12:01

Sen ne kadar tembelsin hiç düşündün mü? Bize günlük rutinini, yaptıklarını ve alışkanlıklarını anlat biz de sana ne kadar tembel olduğunu söyleyelim. Hadi bakalım hazırsan başlıyoruz!

1. Ne kadar sıklıkta toz alıyorsun?

2. Bulaşıkları nasıl yıkarsın?

3. Yere mısır gevreği döküldü ne yaparsın?

4. Temizlik için önceden plan yapıyor musun?

5. Evdeki çöpü ne sıklıkta atıyorsun?

6. Banyoyu ne kadar sıklıkta bir temizliyorsun?

7. Evi süpürmek için ne yapıyorsun?

8. Buzdolabını temizler misin?

Hiç ama hiç değilsin!

Sen hiç ama hiç tembel değilsin. Ev işlerini ertelenmeden yapıyor, çamaşır, bulaşık ve toz alma gibi işleri aksatmadan tamamlıyorsun. Temizlik senin için bir görev değil, yaşam tarzı gibi. Ufak tefek detaylar gözünden kaçsa bile genel olarak işleri zamanında hallediyorsun. Tembellik sana uzak bir kavram resmen çünkü misafirler geldiğinde evin her zaman tertemiz ve düzenli.

Çok da tembel değilsin...

Çoğu zaman işleri zamanında yapıyorsun ama bazen erteleyebiliyorsun... Bulaşıklar birikir veya çamaşır biraz bekler... O yüzden sana tamamen tembelsin veya değilsin de diyemiyoruz. Ufak tefek tembellik alışkanlıkların olsa da genellikle işleri toparlayabiliyorsun. Birkaç küçük rutin ekleyip işleri daha düzenli hale getirirsen bu konuda hiç tembellik yapmadığını söyleyebiliriz.

Hafif tembelsin...

Senin için çok tembelsin diyemeyiz ama kabul edelim biraz tembellik var... Ev işleri genellikle erteleniyor, bazı temizlik görevleri unutulabiliyor veya son dakikaya bırakılıyor. Bulaşıklar ve çamaşırlar bazen birikiyor, tozlar gözle görülür hâle geliyor olabilir. Ama endişelenme birkaç basit alışkanlık ve doğru malzemelerle işleri kolayca toparlayabilirsin. Küçük adımlar büyük fark yaratır, biraz çabayla bu tembellikten uzaklaşabilirsin.

Sen tam bir tembelsin!

Dikkat çünkü sen tam bir tembelsin! Ev işlerini sürekli erteliyor, temizlik rutinleri genellikle yok veya çok düzensiz. Bulaşıklar birikiyor, çamaşırlar unutuluyor, tozlar gözle görülür hale geliyor olabilir. Bu tembelliği bırakmak için en doğru zaman bugün! Küçük adımlarla evin hem düzenli hem hijyenik olabilir, tembelliğini yavaş yavaş azaltabilirsin.

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
