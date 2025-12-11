Sen Ne Kadar Tembelsin?

Sen hiç ama hiç tembel değilsin. Ev işlerini ertelenmeden yapıyor, çamaşır, bulaşık ve toz alma gibi işleri aksatmadan tamamlıyorsun. Temizlik senin için bir görev değil, yaşam tarzı gibi. Ufak tefek detaylar gözünden kaçsa bile genel olarak işleri zamanında hallediyorsun. Tembellik sana uzak bir kavram resmen çünkü misafirler geldiğinde evin her zaman tertemiz ve düzenli.