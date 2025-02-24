Sen Ne Kadar Farklısın?
Sen Ne Kadar Farklısın?
Herkesin kendine has bir tarzı, düşünce yapısı ve yaşam biçimi vardır. Kimi insanlar kalabalıklar arasında bile fark edilmeden geçip giderken, kimileri doğuştan farklı ve özgündür. Peki sen ne kadar farklısın? Düşüncelerin, hayata bakış açın ve tarzınla diğerlerinden ayrışıyor musun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İnsanlar seni tanımlarken en sık hangi kelimeyi kullanır?
4. Yeni bir ortamda nasıl hissedersin?
5. Bir sorunla karşılaştığında panikler misin?
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6. Çocukken en çok hangi oyunu oynardın?
7. Kendini en çok hangi hayvanla özdeşleştirirsin?
8. Sana verilen bir projede hangi yolu izlersin?
9. Farklı hobilerin var mıdır?
10. Kendini ne zaman en iyi hissedersin?
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Sen %100 farklısın!
Sen %75 farklısın!
Sen %50 farklısın!
Sen %25 farklısın!
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