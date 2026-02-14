Sen İhanet Etmeye Ne Kadar Yatkınsın?

Sadakat, ilişkilerin en temel taşlarından biri… Ama hepimiz farklıyız: Kimi hayatı boyunca tek kişiye bağlanır, kimi ise yasaklara daha meraklıdır. Peki senin kalbin ne kadar sadık? Yoksa içinde küçük de olsa bir ihanet eğilimi mi var?

Hadi teste!