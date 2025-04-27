Seçtiğin Tatlılara Göre Ruhun Hangi Yüzyıla Ait?
Tatlı zevklerin sadece damak tadını değil, ruhunun hangi zamana ait olduğunu da ele verir. Hadi, seçtiğin tatlılarla minik bir zaman yolculuğuna çıkalım ve ruhunun hangi yüzyılda kendini evinde hissettiğini birlikte keşfedelim!
O zaman başlıyoruz👇🏻
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1. Canın tatlı çektiğinde elin ilk hangisine gider?
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2. Misafirliğe giderken götürmelik şerbetli bir tatlı seç!
3. Kafede arkadaşını beklerken kendine bir tatlı ısmarlıyorsun, ne alırsın?
4. Gece gece buzdolabını açtın… Hangisini görsen sevinirsin?
5. Kahvenin yanına eşlik edecek tatlı hangisi olurdu?
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6. Bu sütlü tatlılardan hangisini yemek isterdin?
7. Yeni bir tarif deneyeceksin, hangisini seçersin?
8. Son olarak, favori çikolata çeşidini seç!
21.yüzyıl!
20.yüzyıl!
19.yüzyıl!
18.yüzyıl
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