Seçtiğin Tatlılara Göre Ruhun Hangi Yüzyıla Ait?

Senin ruhun, 19. yüzyılın zarif atmosferine adeta ait! Hatta seni ince porselen tabakta bir dilim pasta yerken hayal edebiliyoruz. Her şeyde bir estetik, bir zarafet olsun istiyorsun; hayatta olduğu gibi, tatlılarında da öyle bir incelik arıyorsun. Tatlılar da hafif, narin ve büyüleyici olmalı. Yoğunlukları seni yoracak kadar ağır olmamalı, ama her lokma ile damakta zarif bir iz bırakmalı .Hepsi, hayatın küçük ama özel detaylarından biri gibi, seni büyüleyip ruhuna dokunmalı.