Sofrada Adabı Sanatla Buluşturmak İçin Bilmeniz Gereken 9 Kültürel İnce Nokta
Sofra adabı dediğimiz zaman ne anlıyorsunuz? Sadece 'yemek yemeyi bilmek' diyenler yanılıyor! Görgü, nezaket kurallarını kapsayan ve yaşam tarzını gösteren bir sanat aslında. Kültürden kültüre değişse de sofra adabının bir temeli vardır. Peki, bunlar nelerdir? Gelin, birlikte bakalım!
1. Sofra oturuş biçiminin önemini unutmayın.
2. Çatak-bıçak kullanımı kültürel bir semboldür.
3. İlk başta ev sahibinin yemesi bekleyin.
4. Konuşma üslubuna dikkat edin.
5. Yemek yerken acele etmeyin.
6. Yemek seçmemeye özen gösterin.
7. Servis sırasında yardımcı olun.
8. Ortak kapların kullanırken dikkat edin.
9. Telefon kullanımını aza indirin ve sosyal medya muhabbeti yapmayın.
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
