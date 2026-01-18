Senin ruhun gürültüden ve karmaşadan uzak, duru bir derinlik ve sadelik arıyor. Hayata ve olaylara yüzeysel bakmak yerine, her zaman görünenin ardındaki 'neden' ve 'nasıl'ı sorgulayan, kendi halinde ama oldukça etkileyici bir duruşun var. Romantik tarafın ağır bassa da bu ayaklarının yerden kesildiği anlamına gelmiyor; sadece duygularını süslü kelimelerle değil, samimi hislerle ve davranışlarla ifade etmeyi tercih ediyorsun. İyi bir gözlemci ve dinleyici olduğun için, başkalarının gözden kaçırdığı detayları fark edip olayları en saf haliyle analiz edebiliyorsun.