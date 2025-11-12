Saraybosna'da Zevk İçin Para Karşılığı İnsan Vuran İtalyan Savaş Turistleri Hakkında Soruşturma Başlattı
Milano Savcılığı, Bosna-Hersek savaşının en kanlı dönemi olan 1992–1996 yılları arasındaki Saraybosna Kuşatması sırasında bazı İtalyan vatandaşlarının 'savaş turisti' olarak cepheye gidip, Sırp milislere ödedikleri para karşılığında sivillere ateş açtıkları iddialarına ilişkin bir soruşturma başlattı.
Söz konusu iddialar, mafya ve terörizm üzerine uzun yıllar çalışmış olan gazeteci Ezio Gavazzeni’nin araştırmasından doğdu.
