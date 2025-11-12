onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Saraybosna'da Zevk İçin Para Karşılığı İnsan Vuran İtalyan Savaş Turistleri Hakkında Soruşturma Başlattı

Saraybosna'da Zevk İçin Para Karşılığı İnsan Vuran İtalyan Savaş Turistleri Hakkında Soruşturma Başlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2025 - 15:02

Milano Savcılığı, Bosna-Hersek savaşının en kanlı dönemi olan 1992–1996 yılları arasındaki Saraybosna Kuşatması sırasında bazı İtalyan vatandaşlarının 'savaş turisti' olarak cepheye gidip, Sırp milislere ödedikleri para karşılığında sivillere ateş açtıkları iddialarına ilişkin bir soruşturma başlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Söz konusu iddialar, mafya ve terörizm üzerine uzun yıllar çalışmış olan gazeteci Ezio Gavazzeni’nin araştırmasından doğdu.

Söz konusu iddialar, mafya ve terörizm üzerine uzun yıllar çalışmış olan gazeteci Ezio Gavazzeni’nin araştırmasından doğdu.

Gavazzeni, aralarında İtalyanların da bulunduğu bir grup aşırı sağcının, Saraybosna çevresindeki tepelerde keskin nişancı olmak için para ödediğini ortaya çıkardı.

Bu çarpıcı olay, Sloven yönetmen Miran Zupaniç tarafından çekilen ve 2022’de gösterilen 'Sarajevo Safari' adlı belgesele de ilham kaynağı oldu. Al Jazeera Balkans ve Arsmedia ortak yapımı film, savaş sırasında Sırp mevzilerinde görülen yabancıların anonim tanıklıklarına yer veriyor ve 'savaş turizmi' olgusunu belgelerle ortaya koyuyor. Belgeseldeki materyallerin bir bölümü, Gavazzeni’nin savcılığa sunduğu dosyada da yer alıyor.

Bu seyahatler, Yugoslavya’daki bazı lojistik şirketlerinin desteğiyle organize edildi. Soruşturma dosyasında yer alan tanıklıklara göre, sözü edilen bu 'turist keskin nişancıların' seyahatleri, Sırp güvenlik servislerinin ve eski Yugoslavya’daki bazı lojistik şirketlerinin desteğiyle organize edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.