Saraybosna'da Zevk İçin Para Karşılığı İnsan Vuran İtalyan Savaş Turistleri Hakkında Soruşturma Başlattı

Gavazzeni, aralarında İtalyanların da bulunduğu bir grup aşırı sağcının, Saraybosna çevresindeki tepelerde keskin nişancı olmak için para ödediğini ortaya çıkardı.

Bu çarpıcı olay, Sloven yönetmen Miran Zupaniç tarafından çekilen ve 2022’de gösterilen 'Sarajevo Safari' adlı belgesele de ilham kaynağı oldu. Al Jazeera Balkans ve Arsmedia ortak yapımı film, savaş sırasında Sırp mevzilerinde görülen yabancıların anonim tanıklıklarına yer veriyor ve 'savaş turizmi' olgusunu belgelerle ortaya koyuyor. Belgeseldeki materyallerin bir bölümü, Gavazzeni’nin savcılığa sunduğu dosyada da yer alıyor.

Bu seyahatler, Yugoslavya’daki bazı lojistik şirketlerinin desteğiyle organize edildi. Soruşturma dosyasında yer alan tanıklıklara göre, sözü edilen bu 'turist keskin nişancıların' seyahatleri, Sırp güvenlik servislerinin ve eski Yugoslavya’daki bazı lojistik şirketlerinin desteğiyle organize edildi.