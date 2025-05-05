onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
Sanatın Döngüsel İletişimi: Akın Ekici Bir Zaman Fraktalı Sergisi

etiket Sanatın Döngüsel İletişimi: Akın Ekici Bir Zaman Fraktalı Sergisi

Prof.Dr. Duygu Aydın
Prof.Dr. Duygu Aydın - yazio
05.05.2025 - 13:12

Sanatın insanla ilişkisini bilimsel ve felsefi bakış açılarıyla ele alan görüşlerin bir kısmı, sanatın içeriğinin dönüştürülmüş hafızayı temsil ettiğini öne sürer. Buna göre, sanat içeriğinin çerçevesinde yer alan tüm anlamlar korunarak gelecek nesillere taşınır. Yaratıcı sanatsal yeteneğin doğasının, birçok farklı unsuru tutarlı bir modelde bütünleştirme gücünden oluştuğu ifade edilir. Duyguları, fikirleri, anlatıları, hikayeleri kendine özgü bir iletişim kurma biçimiyle anlatır. Bizimle iletişim kurmaya devam eden bir döngüde daim olur. Üstelik sanatçılar çoğu kez bizim yapamadığımız bir şeyi yapmamıza yardımcı olur.

Duygularımızı ifade edebilmenin yolunu açarlar eserlerinde. Kimi zaman kelimelerle, kimi zaman renklerle ve kimi zaman formlarla… Sanat eserlerinin alıcısı olduğumuzda her zaman deneyimleyemediğimiz konulara dair içgörüler kazanırız. Sanat bize kendimizi tanıyabileceğimiz bir ayna verir. Anlaşıldığımızı ve yansıtıldığımızı hissederiz. Bir resim yalnızca bin kelimeye bedel olmakla kalmaz, aynı zamanda evrensel bir dil kullanarak herkese hitap eder. Sanatı anlamak ve anlamlandırmak, hem izleyicilerinin hem de sanatçının işbirliğine dayanır. Resimlerin sesi olmak, onların sessiz imgelerini, nasıl yaratıldıklarını, bize nasıl etki ettiklerini, bize ne 'anlatmaya çalıştıklarını' birer hikâyeye dönüştürmek, bu anlamda retorik bir görevdir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Resimlerini adeta bir şair vazifesiyle işleyen ressam Akın Ekici, bu özelliğiyle yalnızca bir ressam değil, aynı zamanda “döngünün şairi” olarak tanımlanır. Geleneksel ve modern unsurları ustaca harmanladığı eserleri, zamanımızın sanat anlayışına yenilikçi bir bakış sunar.

Resimlerini adeta bir şair vazifesiyle işleyen ressam Akın Ekici, bu özelliğiyle yalnızca bir ressam değil, aynı zamanda “döngünün şairi” olarak tanımlanır. Geleneksel ve modern unsurları ustaca harmanladığı eserleri, zamanımızın sanat anlayışına yenilikçi bir bakış sunar.

Bir sanat eserinin yorumlanmasında kim kiminle konuşmaktadır? 

Ne zaman biri iletişim kurarsa, başkasında uyandırdığı tepkiye benzer bir tepkiyi kendinde de uyandırır. Sanat eserlerini izlerken meydana gelenler gibi, tamamen içsel konuşmalarda tepkilere dayalı döngüsel bir iletişim süreci gerçekleşir. Bu yorumlayıcı iletişim döngüsünde özne, yalnızca bir başka özneyle etkileşime girip tepki vermez, aynı anda hem özne hem de nesne rollerini üstlenir. Bu nedenle şunu ileri sürebiliriz ki, insanın dahil olduğu her etkinlik, başkalarının fiziksel yokluğunda gerçekleşse bile, özü itibariyle toplumsal bir karakter taşır. Bir kişinin tek başına resimlere bakması, tarif edilen bu içsel diyalog biçimine kaçınılmaz olarak katılacağı anlamına gelir. Bu durum, yoruma dayalı sürecin toplumsal etkileşim doğasını oluşturur. Sanat nesnesine verilen yorumlayıcı tepki, kişinin bitmek bilmeyen benlik kurma sürecinin hem bir işlevi hem de yapısal bir unsurudur. Sanat eseri, izleyicinin anlam üretme faaliyetlerine çift yönlü olarak dahil olur: hem kendi estetik değerleri açısından, hem de kişinin kendini tanımlama çabaları açısından. Bu bağlamda sanat eseri, bireylerin içsel olanla dışsal olan arasında simgesel bağlar kurup sürdürdüğü katmanlı bir araç olarak nitelendirilebilir. Akın Ekici eserlerinde bu katmanların eşsizliğini deneyimleriz.

Akın Ekici ve Bir Zaman Fraktalı

Akın Ekici ve Bir Zaman Fraktalı

Akın Ekici, 30° Doğu Meridyeni Kocaeli/ Bir Zaman Fraktalı isimli sergisini şöyle anlatıyor:

“Hayat, kendimize, ailemize, çevremize, doğaya, sosyal olaylara, politikaya, sevince, mutluluğa, kedere, acıya ve benzeri birçok şeye dair her türlü veriyi aynı anda beynimize yerleştirip bunlardan bir ürün çıkartarak yolumuza devam etmemizi ister bizden. Çok katmanlı, açıklı koyulu, çok renkli, çok sesli bir kaos mozaiğinden damıtılarak biz olmaya çalışırız. Ortaya çıkan bu ürün hayatın bize dayattığı veya önümüze koyduğu bir “Biz”dir artık. Her Biz’in bir hikayesi vardır. Bu koleksiyon da bu hikayelerin toplandığı bir yansımadır. Eserler; çok katmanlı, çok renkli, çok sesli, çok figürlü kaosun ahenkli, dinamik, uyumlu ve keyifli bir dinginliğe ulaşır. Bu koleksiyon, toplumsal bir sanatı hedefler.”

Serginin teması olan “fraktallar” bir anlamda "göz kamaştıran geometrik şekiller"dir.

Serginin teması olan “fraktallar” bir anlamda "göz kamaştıran geometrik şekiller"dir.

Büyükten küçüğe birbirine benzeyen sayısız geometrik şeklin oluşturduğu, sonsuzluğa doğru uzanan, karmaşık ve büyüleyici yapılar olarak nitelendirilir. Doğadaki birçok formda görebildiğimiz gibi, zamanın da bir fraktalı vardır. Fraktalları zaman içinde düşündüğümüzde, kendini sürekli tekrar eden sonsuz bir yapıdan söz ederiz. Akın Ekici’nin eserlerinde yarattığı bu sonsuz döngü, ortak yaratılan iletişimin, yansımanın ve hikayenin tam da kendisidir. Akın Ekici sanatında zaman ve geometri esastır. Onun resminin nüvesini, iç içe döngülerdeki zaman ve mekân oluşturur, resimleri adeta bir geometri sistemine dönüşür. Eserlerine dikkatle bakıldığında, büyük şekli oluşturan ve orantılı olarak küçülerek yine büyük şekle benzeyen küçük formların, kendini tekrar eden sonsuz anlatılar oluşturduğu görülür. Akın Ekici fraktalları, sonsuz bir derinliği bizlere sunar.

Sergi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Sergi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Sergi Adı: 30° Doğu Meridyeni Kocaeli/ Bir Zaman Fraktalı

Sergi Evsahibi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi/ Doç.Dr. Tahir Büyükakın

Ressam Adı: Akın Ekici  

Küratör: Prof. Dr. Uğur Batı

Türü: Sanat/Resim Koleksiyonu

Sergi Açılış Tarihi: 02 Mayıs 2025/ Saat: 15.00

Sergi  Açık Tarih Aralıkları: 02 Mayıs-25 Mayıs 2025

Yer: Seka Sanat İhtisas Merkezi

Sergi Eser Türleri:

Yağlıboya eserler/ Batik Eserler/ Kufi ve Makili Eserler/ Aliminyum Baskı/ Tekstil Eserler/ Seramik Heykeller/ Moda Tasarımları/ Moda Enstelasyonu/ Serigrafiler/ İpek Şardonlu Baskılar

Sergi Ana Konsepti 30° Doğu Meridyeni: Türkiye’nin Saat Serüveni Kocaeli’de Başlar!

30° Doğu Meridyeni, ki Kocaeli'ten geçer, Türkiye için zamanın başlangıcıdır. Bu anlamda Kocaeli, Türkiye için bir nevi Greenwich’tir.  Onun antimeridyeni olan 150° Batı Meridyeni ile tam bir meridyen dairesi oluşturur ve zamanı kusursuz bir döngüye dönüştürür. İşte sergi zaman ve kent kavramı üzerinden bu temayı işliyor.

Sergideki Farklı Kocaeli Temaları

Sergide farklı Kocaeli temaları işlenmektedir. Sanayi Şehri Kocaeli, Doğal Kocaeli, Körfez ve Deniz, Keltepe Çiğdemi, 4 Mevsim Kocaeli, Kocaeli’de Bahar, 1923 Bayrakları, Mavi Körfez, İzmit Saat Kulesi, Gün Döngüsü, Zaman Atlamaları, Kocaeli Çiçekleri, Kocaeli kuşları, Flamingolar, Kuvâ-yi Milliye gibi konular resmedilen bazı unsurlardandır.

Sanat Koleksiyornu Sergisinde Yer Alan Diğer Sanatçılar; 

Sergide Akın EKİCİ’nin Kocaeli’ye çeşitli ikonik kent mimari unsurları çağdaş teknikler tarzında resmedilmişken; yağlıboya, batik, kufi ve makili eserler, aliminyum baskılar, ipek şardone baskılar, seramik heykellerden oluşan 60 üzeri eser özel olarak hazırlanmıştır. Eserlerin arasında Moda Akademisi tarafından tasarlanıp hazırlanan 6 tekstil eseri de yer almaktadır.  Bunun haricinde “imece” usülü bir anlayışa Akın Ekici’ye sanatçı dostları da katkıda bulunmaktadır. Bunlar; Hat Sanatçısı – İsmail Hakkı GURBETÇİ, Seramik Sanatçısı – Esra UYMAN, Batik Sanatçısı – Mine AYDOĞAN, Renk Sanatçısı – Gülen TURAN, Baskı Sanatçısı – Hayrettin SUSAM’dır. Serginin görsel yönetmenliğini ise Özkan KALE yapmaktadır.

Yazıda Yararlanılan Kaynaklar

Anna Ornstein M.D. (2006) Artistic Creativity and the Healing Process, Psychoanalytic Inquiry, 26:3, 386-406.

Bruder, K. A., & Ucok, O. (2000). Interactive art interpretation: How viewers make sense of paintings in conversation. Symbolic Interaction23(4), 337-358.

Heffernan, J. W. (1999). Speaking for pictures: the rhetoric of art criticism. Word & Image15(1), 19-33.

LinkedIn

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Prof.Dr. Duygu Aydın
Prof.Dr. Duygu Aydın
yazio
Sonsuz olasılıklara, gelişime ve dönüşüme inanır. Akademik olarak pazarlama iletişimi, tüketim ve yaratıcılık ekseninde insan davranışlarını inceleyen araştırmalar ve dersler yürütür. Marka iletişimi ve kurumsal iletişim alanlarında danışmanlık ve eğitmenlikleri kapsayan yolculuğunu sürdürmektedir.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam