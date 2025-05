Sanatın Döngüsel İletişimi: Akın Ekici Bir Zaman Fraktalı Sergisi

Sergi Adı: 30° Doğu Meridyeni Kocaeli/ Bir Zaman Fraktalı

Sergi Evsahibi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi/ Doç.Dr. Tahir Büyükakın

Ressam Adı: Akın Ekici

Küratör: Prof. Dr. Uğur Batı

Türü: Sanat/Resim Koleksiyonu

Sergi Açılış Tarihi: 02 Mayıs 2025/ Saat: 15.00

Sergi Açık Tarih Aralıkları: 02 Mayıs-25 Mayıs 2025

Yer: Seka Sanat İhtisas Merkezi

Sergi Eser Türleri:

Yağlıboya eserler/ Batik Eserler/ Kufi ve Makili Eserler/ Aliminyum Baskı/ Tekstil Eserler/ Seramik Heykeller/ Moda Tasarımları/ Moda Enstelasyonu/ Serigrafiler/ İpek Şardonlu Baskılar

Sergi Ana Konsepti 30° Doğu Meridyeni: Türkiye’nin Saat Serüveni Kocaeli’de Başlar!

30° Doğu Meridyeni, ki Kocaeli'ten geçer, Türkiye için zamanın başlangıcıdır. Bu anlamda Kocaeli, Türkiye için bir nevi Greenwich’tir. Onun antimeridyeni olan 150° Batı Meridyeni ile tam bir meridyen dairesi oluşturur ve zamanı kusursuz bir döngüye dönüştürür. İşte sergi zaman ve kent kavramı üzerinden bu temayı işliyor.

Sergideki Farklı Kocaeli Temaları

Sergide farklı Kocaeli temaları işlenmektedir. Sanayi Şehri Kocaeli, Doğal Kocaeli, Körfez ve Deniz, Keltepe Çiğdemi, 4 Mevsim Kocaeli, Kocaeli’de Bahar, 1923 Bayrakları, Mavi Körfez, İzmit Saat Kulesi, Gün Döngüsü, Zaman Atlamaları, Kocaeli Çiçekleri, Kocaeli kuşları, Flamingolar, Kuvâ-yi Milliye gibi konular resmedilen bazı unsurlardandır.

Sanat Koleksiyornu Sergisinde Yer Alan Diğer Sanatçılar;

Sergide Akın EKİCİ’nin Kocaeli’ye çeşitli ikonik kent mimari unsurları çağdaş teknikler tarzında resmedilmişken; yağlıboya, batik, kufi ve makili eserler, aliminyum baskılar, ipek şardone baskılar, seramik heykellerden oluşan 60 üzeri eser özel olarak hazırlanmıştır. Eserlerin arasında Moda Akademisi tarafından tasarlanıp hazırlanan 6 tekstil eseri de yer almaktadır. Bunun haricinde “imece” usülü bir anlayışa Akın Ekici’ye sanatçı dostları da katkıda bulunmaktadır. Bunlar; Hat Sanatçısı – İsmail Hakkı GURBETÇİ, Seramik Sanatçısı – Esra UYMAN, Batik Sanatçısı – Mine AYDOĞAN, Renk Sanatçısı – Gülen TURAN, Baskı Sanatçısı – Hayrettin SUSAM’dır. Serginin görsel yönetmenliğini ise Özkan KALE yapmaktadır.

