Samsunspor, Konferans Ligi'nde Tarih Yazmaya Devam Ediyor
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, tarih yazmaya devam ediyor. İlk hafta Legia'yı deplasmanda 1-0 yenen Samsunspor, ikinci haftada ise Dinamo Kiev'i Samsun'da ağırladı.
Oyunun mutlak hakimi olan temsilcimiz sahada adeta şov yaptı.
Musaba, Mouandilmadji ve Holse'nin golleriyle Samsunspor, Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek puanını 6 yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taraftarlardan büyük destek vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk yarıda gelen iki gol tribünleri coşturdu.
Holse alışıldık gollerinden birine imza attı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın