Samsunspor, Konferans Ligi'nde Tarih Yazmaya Devam Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.10.2025 - 23:54

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, tarih yazmaya devam ediyor. İlk hafta Legia'yı deplasmanda 1-0 yenen Samsunspor, ikinci haftada ise Dinamo Kiev'i Samsun'da ağırladı. 

Oyunun mutlak hakimi olan temsilcimiz sahada adeta şov yaptı. 

Musaba, Mouandilmadji ve Holse'nin golleriyle Samsunspor, Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek puanını 6 yaptı.

Taraftarlardan büyük destek vardı.

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Samsunspor, Dinamo Kiev’i konuk etti. Teknik direktör Thomas Reis, sakatlanan Ntcham’ın yerine Celil Yüksel’i ilk 11’e aldı. Samsunspor’da Ntcham, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Taraftarlar Yeni 19 Mayıs Stadı’nı doldurarak takımlarına destek verdi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da maçı takip etti.

İlk yarıda gelen iki gol tribünleri coşturdu.

Samsunspor, Dinamo Kiev karşısında 2. dakikada Mouandilmadji’nin pasıyla Musaba’nın attığı golle 1-0 öne geçti. 34. dakikada Celil Yüksel’in şutundan seken topu altıpas içinde Mouandilmadji tamamlayarak skoru 2-0 yaptı.

Holse alışıldık gollerinden birine imza attı.

62.dakikada Holse, ceza sahası dışından vurduğu şutla rakibin ayağına çarpan top kaleciyi yanılttı ve ağları sarsmayı başardı ve maç 3-0 oldu. 

Maçta başka gol olmadı ve temsilcimiz ikide ikiyle yoluna devam etti.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
