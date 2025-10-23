Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 Yenerek Puanını 6 Yaptı
Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3.hafta maçında evinde Stuttgart'ı ağırladı. Dolu tribünler önünde oynanan maçta Fenerbahçe, 90 dakikayı oyun olarak üstün şekilde tamamladı.
Tedesco'nun ilk 11 tercihi ve oyuna sonradan müdahaleleriyle Fenerbahçe altın değerinde bir üç puanın sahibi oldu. Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası evinde oynadığı üst üste iki maçtan 6 puan çıkaran Fenerbahçe önemli bir aşama kaydetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadroda dikkat çekici dokunuşlar vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe üstün oynadığı maçta golü ilk yarıda buldu.
İki penaltı VAR'dan döndü.
Jhon Duran oyuna girdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın