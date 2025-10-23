Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 Yenerek Puanını 6 Yaptı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Stuttgart'ı konuk etti. Teknik direktör Domenico Tedesco, Fatih Karagümrük maçına göre zorunlu ve taktiksel değişikliklerle sahaya çıktı; kalede Ederson, savunmada Skriniar ve Archie Brown, hücumda En-Nesyri görev aldı. İrfan Can Eğribayat, Tarık, Çağlar Söyüncü ve Talisca yedekteydi. Sakatlıktan dönen Jhon Duran kadroya dahil oldu. Talisca ise Tedesco döneminde ilk kez yedek kaldı.