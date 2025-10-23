onedio
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 Yenerek Puanını 6 Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.10.2025 - 21:44

Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3.hafta maçında evinde Stuttgart'ı ağırladı. Dolu tribünler önünde oynanan maçta Fenerbahçe, 90 dakikayı oyun olarak üstün şekilde tamamladı.

Tedesco'nun ilk 11 tercihi ve oyuna sonradan müdahaleleriyle Fenerbahçe altın değerinde bir üç puanın sahibi oldu. Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası evinde oynadığı üst üste iki maçtan 6 puan çıkaran Fenerbahçe önemli bir aşama kaydetti.

Kadroda dikkat çekici dokunuşlar vardı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Stuttgart'ı konuk etti. Teknik direktör Domenico Tedesco, Fatih Karagümrük maçına göre zorunlu ve taktiksel değişikliklerle sahaya çıktı; kalede Ederson, savunmada Skriniar ve Archie Brown, hücumda En-Nesyri görev aldı. İrfan Can Eğribayat, Tarık, Çağlar Söyüncü ve Talisca yedekteydi. Sakatlıktan dönen Jhon Duran kadroya dahil oldu. Talisca ise Tedesco döneminde ilk kez yedek kaldı.

Fenerbahçe üstün oynadığı maçta golü ilk yarıda buldu.

34.dakikada Talisca'nın yedek olduğu maçta penaltı noktasına Kerem Aktürkoğlu geldi. 

Kerem şık bir vuruşla hata yapmadı ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

İki penaltı VAR'dan döndü.

Fenerbahçe ve Stuttgart karşılıklı olarak birer penaltı kazandı ancak hakem VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltıları iptal etti.

Jhon Duran oyuna girdi.

En son 27 Ağustos'ta forma giyen Jhon Duran oyuna 88.dakikada dahil oldu. 

Maçta iki takımın dengeli oyunu olsa da istediğini alan taraf temsilcimiz Fenerbahçe oldu ve 1-0 maçı kazandı.

