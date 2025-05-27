Sadece Temizlik Yaparak Stres Atanların Bildiği 12 Şey
Bazıları için temizlik bir görev bazıları içinse resmen ruhun arınma töreni. Günün tüm yorgunluğunu, haftanın stresini hatta belki de ayın negatifliğini bir bez parçası ve bir kova suyla silip süpürenlerdensen bu yazı seni çok iyi anlayacak! Süpürge sesiyle zihnini boşaltıyor, cam silerken hayatını düzene sokuyor, o tertemiz evle birlikte iç dünyanı da parlatıyorsan doğru yerdesin. Çünkü bu işin adı artık temizlik değil bildiğin meditasyon. Hatta bazıları için bu tam zamanlı bir stres yönetimi tekniği bile olabilir!
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1. Süpürge sesi bir çeşit meditasyon müziği gibidir.
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2. Dağınıklığı toplarken zihnini de toplarsın.
3. Cam silince iç huzur da silinip parlar.
4. Deterjan kokusu senin için parfüm kokusu gibidir.
5. Temizlik yaparken fark etmeden full body antrenman yaparsın.
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6. Toz almak hafifleme hissi verir.
7. Çöpü atmak hayatından yük atmak gibidir.
8. Banyoyu temizleyince kendini spa'dan çıkmış gibi hissedersin.
9. Eşyaların yerini değiştirmek hayatına yenilik katar.
10. Temizlik sonrası gelen o huzurlu uyku bambaşkadır.
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11. Gün sonunda evi gezerken gelen tatmin duygusu stresten arındırır.
12. İçilen ilk kahve gerçek bir ödüldür.
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