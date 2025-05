Sadece Temizlik Yaparak Stres Atanların Bildiği 12 Şey

Temizlik bittikten sonra eve yayılan o tertemiz koku var ya… İşte tam da o an her şeyin yoluna girdiğini hissedersin. Deterjan kokusu sadece temizlik değil düzenin, kontrolün ve iç huzurun simgesidir. O kokuya sarılmak istersin çünkü içinde bir temizlik gururu taşır. Ve evin her köşesine sinen o koku stresini değil huzurunu kalıcı kılar.