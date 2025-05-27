Sadece Temizlik Yaparak Stres Atanların Bildiği 12 Şey

Bazıları için temizlik bir görev bazıları içinse resmen ruhun arınma töreni. Günün tüm yorgunluğunu, haftanın stresini hatta belki de ayın negatifliğini bir bez parçası ve bir kova suyla silip süpürenlerdensen bu yazı seni çok iyi anlayacak! Süpürge sesiyle zihnini boşaltıyor, cam silerken hayatını düzene sokuyor, o tertemiz evle birlikte iç dünyanı da parlatıyorsan doğru yerdesin. Çünkü bu işin adı artık temizlik değil bildiğin meditasyon. Hatta bazıları için bu tam zamanlı bir stres yönetimi tekniği bile olabilir!