onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Sadece Temizlik Yaparak Stres Atanların Bildiği 12 Şey

etiket Sadece Temizlik Yaparak Stres Atanların Bildiği 12 Şey

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
27.05.2025 - 16:05

Bazıları için temizlik bir görev bazıları içinse resmen ruhun arınma töreni. Günün tüm yorgunluğunu, haftanın stresini hatta belki de ayın negatifliğini bir bez parçası ve bir kova suyla silip süpürenlerdensen bu yazı seni çok iyi anlayacak! Süpürge sesiyle zihnini boşaltıyor, cam silerken hayatını düzene sokuyor, o tertemiz evle birlikte iç dünyanı da parlatıyorsan doğru yerdesin. Çünkü bu işin adı artık temizlik değil bildiğin meditasyon. Hatta bazıları için bu tam zamanlı bir stres yönetimi tekniği bile olabilir!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Süpürge sesi bir çeşit meditasyon müziği gibidir.

Kimileri rahatlamak için loş ışıkta mum yakar, doğa sesleri açar… Ama temizlikle stres atan biri için süpürge sesi zaten kendi doğal meditasyonudur. O tanıdık uğultu başladığında beyin otomatik olarak şimdi arınma zamanı der. Etrafı süpürdükçe gelen rahatlama hissi senin için tam bir meditasyon gibidir.

2. Dağınıklığı toplarken zihnini de toplarsın.

Etrafı düzenledikçe kafanın içindeki düşünceler de sıraya girer. Karmakarışık bir mutfak tezgahı gibi olan zihnin, bir anda minimalist bir tabloya dönüşür. “Bu burada dursun, şu şuraya daha iyi olur” derken stresten de arınmış olursun.

3. Cam silince iç huzur da silinip parlar.

Camın üzerindeki izler gittiğinde sadece görüntü netleşmiyor sanki hayat da daha berrak hale geliyor. O sabunlu suyla camın köşesini sıyırırken içindeki sıkıntılardan da birer birer kurtuluyorsun. Güneş ışığı o tertemiz camdan içeri süzülürken içini aydınlatıyor adeta. Camın temizliği senin iç dünyanla birebir orantılı gibi.

4. Deterjan kokusu senin için parfüm kokusu gibidir.

Temizlik bittikten sonra eve yayılan o tertemiz koku var ya… İşte tam da o an her şeyin yoluna girdiğini hissedersin. Deterjan kokusu sadece temizlik değil düzenin, kontrolün ve iç huzurun simgesidir. O kokuya sarılmak istersin çünkü içinde bir temizlik gururu taşır. Ve evin her köşesine sinen o koku stresini değil huzurunu kalıcı kılar.

5. Temizlik yaparken fark etmeden full body antrenman yaparsın.

Eğilirsin, uzanırsın, merdivene çıkarsın, halı silerken kol çalışması yaparsın… Farkında olmadan kas gruplarını tek tek devreye sokarsın. Kimi insanlar spor salonunda ter atarken sen bezle cam silip terliyorsun. Kalori mi yakmak istedin? Camlar var, yerler var, mutfak dolapları var… Ev senin kişisel spor alanın! Temizlik bittikten sonra hem ev parlar hem de senin iç sesin “vücudum için de bir şey yaptım” diye keyiflenir ve stresten uzaklaşırsın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Toz almak hafifleme hissi verir.

Rafların üstünden, masa köşelerinden, hatta kitapların arkasından çıkan tozlar… Sanki aylarca zihninde birikmiş yorgunluklarmış gibi gelir. Her hareketle evin havası değişir, içerisi bir anda daha açık ve rahat nefes alınabilir hale gelir. Temizledikçe hem ortam aydınlanır hem de senin enerjin yükselir. Bu yüzden toz almak sadece bir temizlik rutini değil bir yenilenme törenidir.

7. Çöpü atmak hayatından yük atmak gibidir.

O poşet dolduğunda ve dışarı çıkarıldığında bir rahatlama gelir. Evdeki fazlalık gitmiş, yer açılmış olur. Bazen sadece çöpler değil, birikmiş duygular da o torbayla birlikte gider. Artık buna ihtiyacım yok dediğin anlar hem fiziksel hem duygusal olarak özgürleştiğin anlardır. Çöp kutusu bile bir arınma aracı olabilir.

8. Banyoyu temizleyince kendini spa'dan çıkmış gibi hissedersin.

Temizlik sonrası mis gibi kokan bir banyo içinde mini bir spa etkisi yaratır. Seramikler ışıldar, lavabonun etrafı pırıl pırıldır ve havlular düzgünce yerleştirilmiştir. Sanki kendine özel bir bakım alanı oluşturmuşsun gibi olur. O banyoya girip duş almak bile bir kutlamaya dönüşür. Tüm günün yorgunluğu lavanta kokulu bir duş jeli ve tertemiz bir ortamda tamamen silinir gider.

9. Eşyaların yerini değiştirmek hayatına yenilik katar.

Temizlik sırasında 'Şunu da şuraya alsam mı?' diye başlayan o küçük değişiklikler ruh halini bambaşka yapar. Koltuk biraz yana kayar, çiçek pencere önüne geçer, belki birkaç dekor yer değiştirir… Ve bir bakmışsın sadece ev değil sen de tazelenmişsin. Yeniden düzenlemek sadece estetik değil psikolojik bir ferahlıktır. O yeni köşe sanki yeni bir başlangıç gibi gelir.

10. Temizlik sonrası gelen o huzurlu uyku bambaşkadır.

Gün boyunca evi baştan aşağı temizlemiş her köşeyi şefkatle parlatmışsındır. Sonra bir duş alır tertemiz pijamaları giyer ve mis kokulu nevresimlere uzanırsın. İşte tam o an tüm emeklerin ödülü gibi bir huzur çöker üzerine. Başını yastığa koyduğunda sadece vücudun değil zihnin de dinlenmeye başlar. Temiz bir evde uyumak en güzel meditasyon yöntemlerinden biridir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Gün sonunda evi gezerken gelen tatmin duygusu stresten arındırır.

Evi baştan aşağı temizledikten sonra bir odadan diğerine gezip bakmak… İşte o an yaşanan içsel gururun tarifi yoktur. Sanki evi yeni almışsın gibi bir mutluluk dolar içine. Küçücük bir sehpa bile pırıl pırıl parlıyorsa senin enerjin de aynı şekilde ışıldar. O gezinti küçük ama etkisi büyük bir mutluluk ritüelidir.

12. İçilen ilk kahve gerçek bir ödüldür.

Yerler silinmiş, ortalık toplanmış, mis gibi kokular yayılmış… İşte o anda kendine hazırladığın bir kahve her şeyin zirvesidir. Oturduğun koltuk bile daha yumuşak gelir o an. Çünkü her şey hazırdır ve sen gerçekten hak ettiğin bir moladasındır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Çekme Makarna
Çekme Makarna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın