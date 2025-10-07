Sadece Romantik Değilmiş: Neden Öpüştüğümüzü Bilimsel Olarak Açıklıyoruz!

Öpüşmenin küresel olarak romantik bir anlamının olduğunu herkes bilir ama temelleri epey farklı şeylere dayanıyor. Bilim diyor ki bu davranış sadece romantik değil; biyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutlarıyla karmaşık bir seçim sürecinden oluşuyor.

Madem bilim öyle diyor, biz de detaylarına inelim!