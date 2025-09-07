onedio
Saçını Siyahlatmak İstemişti: Adana’da Berber Tavsiyesi ile Aldığı Şampuan Yüzünden Ölümden Dönen Adam

Adana
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.09.2025 - 09:17

Adana’da yaşayan 48 yaşındaki Murat Gözde, saçlarını siyahlatmak için berber tavsiyesi ile internetten aldığı şampuan nedeniyle ölümden döndü. Şampuanı kullandıktan sonra yüz ve gözünde şişler olan Gözde, şampuanı üreten firmaya maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Adana’da yaşanan ilginç olay sosyal medyada gündem oldu.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde oturan Murat Gözde geçtiğimiz hafta saçlarındaki beyazlık nedeniyle berberinin tavsiyesi üzerine internetten saç siyahlaştırıcı şampuan satın aldı. 

Şampuanı kullanım kılavuzundaki gibi önce dirseğine sürdüğünü ileri süren Gözde, 48 saat sonra herhangi bir reaksiyon etki olmaması üzerine saçını ve yüzünü yıkadı. 

Ürünü kullandıktan kısa süre sonra Gözde'nin yüzünde alerjik reaksiyon oluştu. Gözü şişip, kafasında yaralar çıkan ve enfekte olan Gözde, sağlık ocağına gitti. Doktor tavsiyesi üzerine Murat Gözde, yatıştırıcı kremler kullanmaya başladı.

“Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum”

3 gün geçmesine rağmen yüzündeki şişlik ve yaralar geçmeyen Murat Gözde, karakola gidip firma hakkında da şikayetçi oldu.

Murat Gözde, 'Berberin tavsiyesi üzerine bu ürünü aldım. Önce dirseğime sürdüm 48 saat sonra komple saçıma uyguladım. Sonra yüzüm, gözüm şişti. Kafamda yaralar çıktı. Durumum çok kötü. Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım' dedi.

Saçlarındaki beyazlarında siyahlaşmadığını belirten Gözde, 'İnternetten şampuanı 301 liraya aldım. Bu tarz ürünler çok kolay ulaşılmamalı, satışına bir düzenleme getirilmeli' diye konuştu.

Murat Gözde'nin son hali 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
