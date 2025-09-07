ABD’de Uyuşturucu Krizi: Michigan'daki 2 Kişinin Görüntüleri "Pes" Dedirtti

ABD’nin bazı eyaletlerinde morfinden yaklaşık 100 kat daha güçlü etkisiyle bilinen fentanil krizi yaşanıyor. ABD, kullananları “zombiye” dönüştüren ve birkaç miligramlık dozlarda bile ölümcül olabilen fentanil krizinin önüne geçmekte zorlanıyor. ABD’nin Michigan eyaletinden paylaşılan bir video ABD’deki uyuşturucu krizini gözler önüne serdi. Videoda uyuşturucu etkisi altında olduğu tahmin edilen bir kadın ve bir erkeğin görüntüleri “pes” dedirtti.