Rüyalarını Asla Eskisi Gibi Okuyamayacaksın...!
Beynin Gece Vardiyasına Hoş Geldin… 🌙✨
Rüyalar…
Bilincin sana spoiler verdiği o gizli gece yayınları.
Çoğu insan “Ben hiç rüya görmüyorum” dese de, beynin o sırada kuliste çalışıyor, kostümler uçuşuyor, semboller sıraya girmiş seni sahneye çağırıyor.
Aslında; hem senarist, hem oyuncu, hem yönetmen, hem seyirci, hem gözlemci… hepsi sensin. Sadece hatırlamıyorsun.
Henüz.
Ve şimdi sana muhteşem bir haberle geliyorum: Beynin gece vardiyası sandığından çok daha fazlasını anlatıyor.
Rüyalar Neden Bu Kadar Tuhaf?
Sembolizmin Çok Katmanlı Diline Bir Mercek Tutmazsak Olmaz Değil mi?
Peki... Bilinç Katmanları Diye Bir Şey Varmış… “Acaba Bu Nedir?”
Zihnin Kodlanabilir Yapısı & Rüya Öncesi Frekans Ayarı
Psikolojik Evreler ve Rüya İçeriği
Rüya Hatırlama Pratikleri Gerçek Hayattaki Hafızayı da Güçlendirebilir
Tekrar Eden Döngüler ve Rüya Kodlamasının Olası Etkileri Üzerine…
Şimdi; Geceye Küçük Bir Kodlama Bırakmaya Hazır mısın?
Academy of Occult Sciences, rüya protokolleri, bilinç mimarisi ve kadim bilgi–modern bilimin kesiştiği özgün bir eğitim alanıdır. "Ruh'un Ezoterik Anahtarları" kitabının yazarı olarak geliştirdiği rüya ve enerji metodolojilerini DreamPro mobil uygulamasına entegre eder ve herkesin erişebileceği ruhsal teknoloji araçları üretir.
