Rüyaların Sana Ne Anlatmaya Çalışıyor?

Rüyaların Sana Ne Anlatmaya Çalışıyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
24.01.2026 - 13:01

Bazı rüyalar unutulur gider, bazılarıysa gün boyu aklında kalır. Çünkü rüyalar sadece rastgele görüntüler değil, bilinçaltının sana gönderdiği küçük mesajlardır. Gördüğün kişiler, mekanlar, hissettiğin duygular… Hepsi aslında hayatındaki bir noktaya işaret eder. Bu testte rüyalarına dair vereceğin cevaplara göre, bilinçaltının sana ne anlatmaya çalıştığını çözüyoruz.

Hadi teste!

Rüyaların Sana Ne Anlatmaya Çalışıyor?

İnci Döşer
İnci Döşer
