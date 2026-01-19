Eski Senden Eser Kaldı mı?

Zaman her şeyi değiştirir derler ama bazı değişimler sessiz olur. Alışkanlıklar, tepkiler, hayaller ve sınırlar… Hepsi fark ettirmeden şekil değiştirir. Bu test, “eskiden ben böyle değildim” dediğin anların izini sürüyor. Cevapların seni eski haline mi, yoksa bambaşka bir versiyonuna mı götürecek, birlikte görelim.