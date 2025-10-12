Ruh-Zihin-Beden: Ümit Kalko'nun Eğitim Vizyonu

SES’te bu sene tema: “Sürdürülebilir Eğitim İçin Bütünsellik: Ruh, Zihin, Beden.” Bu birliktelik içinde görüşünüz ne?

Bütünsellik aslında evrenin doğal yasasıdır. İnsan ruhu, zihni ve bedeni bir uyum içinde çalıştığında; öğrenme, üretme ve dönüştürme kapasitesi en yüksek seviyeye ulaşır. Eğitimde sürdürülebilirlik, bu üç unsuru dengede tutabilmekten geçiyor. Eğitim kurumlarımızda da akademik başarı kadar duygusal dayanıklılığı, zihinsel farkındalığı ve fiziksel sağlığı güçlendiren bütünsel bir gelişim modelini önemsiyoruz. Çünkü sağlıklı birey, bilinçli toplumun temeli demektir.

SES’in bu sene 3.sü, toplamda ise 5.si yapılıyor. Eğitim için “bir arada olmak fikrine” ne diyorsunuz? Bu bize ne kazandırır?

Birliktelik, eğitimin geleceğini inşa etmenin en güçlü aracıdır. Farklı şehirlerden, disiplinlerden ve yaşamlardan gelen eğitimcilerin, sanatçıların ve düşünürlerin aynı platformda buluşması; deneyim paylaşımını, ortak aklı ve yenilikçiliği artırır. Bizim en büyük gücümüz bireysel değil, kolektif üretimdir. Bu tür sempozyumlar da tam olarak bu sinerjiyi yaratıyor.

Gelecek sene “SES”te hangi temayı önerirdiniz?

Bir sonraki tema olarak “Eğitimde Umut ve Direnç” kavramını öneririm. Dünyanın hızla değiştiği bir dönemde çocuklara ve öğretmenlere kazandırmamız gereken en önemli beceri, zorluklar karşısında yeniden ayağa kalkabilme gücüdür. Umut, sürdürülebilirliğin duygusal yakıtıdır.

“Ruh – Zihin – Beden” temasını eğitim kurumlarınızdaki müfredata nasıl entegre ediyorsunuz?

Eğitim kurumlarımızda öğrencilerin sadece bilişsel değil, duygusal ve fiziksel kapasitelerini de geliştiren bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Mindfulness, nefes egzersizleri, sanat temelli atölyeler ve sporla bütünleştirilmiş akademik programlar bu dengenin parçaları. Amaç; öğrencinin içsel farkındalığını artırmak ve ruhsal dayanıklılığını desteklemek.