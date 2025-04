Ruh Sağlığını Sosyal Medyada Ararken Kaybedenler

Sosyal medya ve sağlık içerikleri ilişkisinde gündeme getirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde çaba gösterilmesi gereken önemli bir konu olumsuz etiketlemelerdir. Kişilere bilimsel kanıtlardan yoksun şekilde ‘akıl hastası’ gibi damgalamalar yapmak sosyal medyada gittikçe dozu artan bir alışkanlık haline gelmektedir. Tüm bu olumsuz sosyal medya içerikleri, kişileri ruh sağlığı konusunda yanlış ve yetersiz bilgilerle kendi kendilerine teşhis koymaya, bilimsel olarak kanıtlanmamış tedavilere ilgi göstermeye teşvik etmektedir. Bu durum, hasta doktor ilişkisini zorlayabilmekte, tedavi ilerlemesini bozabilmekte veya tedavi aramaktan vazgeçirebilmektedir. Gerekli tedaviye karşı çıkmak ve hastanın alternatiflere olan tercihini detaylı anlamak amacıyla yanlış bilgi içeriğinin nedenlerini ve nüanslarını anlamak hedefiyle çalışmalar yürütülmelidir.

Profesyonel sağlık hizmetlerine düşük düzeyde erişen gruplar tarafından yayılan yanlış veya yanıltıcı içeriklerin, sağlık hizmeti ortamlarında düşük kaliteli bakım veya kötü muamele deneyimlerini yaygınlaştırma ihtimali de bulunmaktadır. Bunun sonucunda ortaya çıkan bilimsel olmayan tedavi önerileri ve alternatif tedavi önerileri yanlış bilgilendirmeyi teşvik etmektedir. Farklı sosyoekonomik ve sosyokültürel özelliklere sahip gruplarda konunun derinlemesine araştırılması önem taşımaktadır.

Kişisel deneyimlerin sağlık bilgisi gibi aktarıldığı manipülatif içeriklerin sosyal medyada olabildiğince yanlışlanması bir nebze fayda sağlayabilmektedir.

Bilimsel çalışmaların konuyla ilgili daha fazla detaylı veri ortaya koyması, özellikle de sosyal medyada bu verilerin sesinin daha çok duyurulması önemlidir.

Sağlık alanında yanıltıcı bilgilerin yayılmasına neden olan faktörlerin net şekilde ortaya konulması, sorunun önlenmesine katkı sağlayacaktır. Örneğin, kar amacı güden kuruluşların içerikleri, sağlık sistemine güvensizlik ve sağlık okuryazarlığı başlı başına araştırılması gereken faktörlerdir.

Zihinsel sağlık konusundaki yanlış bilgilendirmeyi yönlendiren mekanizmaların diğer sağlık alanlarındaki mekanizmalardan farklı olabildiği göz önünde bulundurulmalıdır. Konuya özel detaylı daha fazla araştırma verileri izlenmelidir.

Sonuç olarak, ruh sağlığı konusunda yanlış bilgilerin yayılmasının altında yatan kökenleri ve mekanizmaları kapsamlı şekilde anlamak ve bu mekanizmalar konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, sağlıklı bir toplum için kritik öneme sahiptir.

Yararlanılan Kaynak

* Starvaggi, I., Dierckman, C., & Lorenzo-Luaces, L. (2024). Mental health misinformation on social media: Review and future directions. Current Opinion in Psychology, 56, 101738.

Not: Bu yazıda yararlanılan kaynaktaki veriler derlenerek aktarılmıştır. İçerikte başka kaynaklardan yapılan alıntılara ilişkin detaylı bilgiler için adı geçen çalışma incelenebilir.

