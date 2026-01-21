onedio
Room Blast 2 Match and Decor: Renkli Bulmacalarla Odaları Baştan Yarat!

Gökçe Cici
21.01.2026 - 13:51

Room Blast 2 Match and Decor, dekorasyon ve eşleştirme türlerini bir araya getiren yapısını yenileyerek geri dönüyor. Daha modern arayüz, daha detaylı oda tasarımları ve daha akıcı ilerleyen bölümlerle önceki oyuna kıyasla daha rafine bir deneyim sunuyor. Seriyle ilk kez karşılaşanlar için de zorlamayan, rahat ilerleyen bir başlangıç noktası oluşturuyor. 

Oyun, eşleştirme mantığını dekorasyon süreciyle sunarak ilerlemeyi daha görünür hale getiriyor, detaylara geçelim!

Room Blast 2 Match and Decor Nasıl Oynanır?

Oynanış temel olarak renkli taşların eşleştirilmesi üzerine kurulu. Bölümler tamamlandıkça ödüller kazanılıyor ve bu ödüllerle odalar dekore ediliyor. Her seviye, eşleştirme bulmacasıyla ilerlerken aynı zamanda oda tasarımını adım adım değiştirmeye odaklanıyor.

Seviye ilerledikçe yeni güçlendiriciler açılıyor, yapılan kombinasyonlar daha etkili hale geliyor ve dekorasyon seçenekleri genişliyor. Oyuncu, her oda için sunulan alternatifler arasından seçim yaparak alanın görünümünü belirliyor. Oynanış, kısa sürede oynanabilecek bölümlerle ilerliyor.

Room Blast 2 Match and Decor Kısa Oynanış Özeti

  • Tür: Eşleştirme tabanlı bulmaca ve dekorasyon

  • Temel mekanikler: Taş eşleştirme, güçlendiriciler, oda tasarımı

  • İlerleme sistemi: Seviye bazlı bulmacalar ve oda dönüşümleri

  • PC ve mobil tarayıcıda oynanabilir

  • Kontroller: PC’de fare tıklaması / Mobilde ekrana dokunma

Room Blast 2 Match and Decor'u Hemen Oynamak İçin Tıkla!

Room Blast 2 Match and Decor, eşleştirme bulmacalarıyla ilerlerken oda düzenleme hissi yaşamak isteyen oyuncular için dengeli yapı sunuyor! Dekorasyonla birlikte ilerleme görmek isteyen ve tarayıcı üzerinden oynanabilen oyunları tercih eden kullanıcılar için uygun bir deneyim.

Hemen oynamak için buraya tıkla!

Benzer oyunlar ve yeni içerikler için Pixidus üzerinden farklı yapımlara göz atabilirsiniz.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
