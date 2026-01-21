Room Blast 2 Match and Decor: Renkli Bulmacalarla Odaları Baştan Yarat!

Room Blast 2 Match and Decor, dekorasyon ve eşleştirme türlerini bir araya getiren yapısını yenileyerek geri dönüyor. Daha modern arayüz, daha detaylı oda tasarımları ve daha akıcı ilerleyen bölümlerle önceki oyuna kıyasla daha rafine bir deneyim sunuyor. Seriyle ilk kez karşılaşanlar için de zorlamayan, rahat ilerleyen bir başlangıç noktası oluşturuyor.

Oyun, eşleştirme mantığını dekorasyon süreciyle sunarak ilerlemeyi daha görünür hale getiriyor, detaylara geçelim!