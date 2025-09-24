Rock Grubunda Olsan Hangi Enstrümanı Çalardın?

Sen bir rock grubunda olsan grubun kalbi, sahnenin temposu haline gelirsin! Çılgın enerjinle hem sahneyi hem de seyircileri ateşlersin! Tüm grubun ritmi, uyumu ve gücü senden geçer. Kaotik gibi görünen dünyanda aslında sağlam bir düzen olur! Hayatta da güçlü ve dayanıklı bir karakter sergiliyorsun. Herkes senden güç alıyor, farkında olmasan bile grubun vazgeçilmezi sen olursun!