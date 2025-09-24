Rock Grubunda Olsan Hangi Enstrümanı Çalardın?
Rock müzik sadece bir tür değil, bir yaşam biçimi! 🤘 Kimi sahnede eline gitarı alıp tüm salonu coşturur, kimi baterinin başında ritimle herkesi titretir, kimi de mikrofonu kapıp kalabalığı peşinden sürükler. Peki sen bir rock grubunda olsan hangi enstrümanı çalardın? Gel, bu testle öğrenelim. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir rock konserinde seni en çok heyecanlandıran şey nedir?
2. Hayat mottunu en iyi hangi şarkı yansıtıyor?
3. Bir rock grubun olsa sana en çok hangi rol yakışırdı?
4. Söyle bakalım, en çok hangi grubu canlı dinlemek istersin?
5. Peki, dinlemekten asla bıkmadığın rock klasiği hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Rock müzikte seni en çok etkileyen şey nedir?
7. Peki en büyük konserini hangi şehirde vermek isterdin?
8. Rock yıldızı olmak senin için ne ifade ediyor?
Lead gitar!
Bateri!
Bas gitar!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın