Rock Grubunda Olsan Hangi Enstrümanı Çalardın?

İrem Coşkun
24.09.2025 - 22:03

Rock müzik sadece bir tür değil, bir yaşam biçimi! 🤘 Kimi sahnede eline gitarı alıp tüm salonu coşturur, kimi baterinin başında ritimle herkesi titretir, kimi de mikrofonu kapıp kalabalığı peşinden sürükler. Peki sen bir rock grubunda olsan hangi enstrümanı çalardın? Gel, bu testle öğrenelim. 👇

1. Bir rock konserinde seni en çok heyecanlandıran şey nedir?

2. Hayat mottunu en iyi hangi şarkı yansıtıyor?

3. Bir rock grubun olsa sana en çok hangi rol yakışırdı?

4. Söyle bakalım, en çok hangi grubu canlı dinlemek istersin?

5. Peki, dinlemekten asla bıkmadığın rock klasiği hangisi?

6. Rock müzikte seni en çok etkileyen şey nedir?

7. Peki en büyük konserini hangi şehirde vermek isterdin?

8. Rock yıldızı olmak senin için ne ifade ediyor?

Lead gitar!

Sen bir rock grubunda olsan sahneye çıktığında ışıklar sana çevrilir çünkü sen grubun ruhunu temsil eden sololara sahipsin olursun! Gitarınla hem kalplere hem de kulaklara hitap edersin. Karizmatik, güçlü ve dikkat çekici bir enerjine herkes hayran kalır. Sen olmadan bir şarkı eksik kalır çünkü parçaların en unutulmaz anlarını sen yaşatırsın. Rock müziğin gerçek ruhunu taşır ve kalabalığı büyülersin!

Bateri!

Sen bir rock grubunda olsan grubun kalbi, sahnenin temposu haline gelirsin! Çılgın enerjinle hem sahneyi hem de seyircileri ateşlersin! Tüm grubun ritmi, uyumu ve gücü senden geçer. Kaotik gibi görünen dünyanda aslında sağlam bir düzen olur! Hayatta da güçlü ve dayanıklı bir karakter sergiliyorsun. Herkes senden güç alıyor, farkında olmasan bile grubun vazgeçilmezi sen olursun!

Bas gitar!

Sen bir rock grubunda olsan grubun görünmez kahramanı olursun! Herkesin dans etmesini sağlayan, parçaların gizli kahramanı sen olursun. Cool, sakin ve derin enerjinle sahnede harikalar yaratırsın. Hayatta da genelde göz önünde olmayı sevmesen de etkini herkes hissediyor. Sen olmadan müzik eksik kalır çünkü senin yarattığın titreşim, rock’ın temelini oluşturur!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
