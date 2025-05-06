Robot Yetmez! Dikey Süpürgeyle Temizlemen Gereken 11 Alan

Robot süpürgeler temizlik esnasında büyük rahatlık sağlayan cihazlardır ama her yere giremezler. Dolayısıyla detaylı bir temizlik için gereken şey dikey süpürgedir. Çünkü dikey süpürgenin ulaşamadığı hiçbir köşe, giremediği hiçbir yer bulunmaz. Bu da evi dip köşe temizlemek ve genel hijyeni artırmak için harikadır. İşte dikey süpürgeyle mutlaka temizlemen gereken başlıca yerler!