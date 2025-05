Robot Yetmez! Dikey Süpürgeyle Temizlemen Gereken 11 Alan

Philips Aqua Plus 8000, benzeri birçok dikey süpürgeden farklı olarak hem süpürme hem silme için geliştirilmiştir. Yüksek performanslı temizleme özelliği sayesinde yere dökülen her türlü kiri kolayca temizleyebilir, ardından silme işlemine geçerek tek seferde evin her yerini parlatabilirsin.