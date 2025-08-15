“Quiet Luxury” Nedir? Zenginliğini Göstermeyen Zenginler Ekonomisi

Logosu yok, pırıltısı yok, gösteriş hiç yok… Ama fiyatı, sıradan bir maaşla çalışan biri için üç aylık kira bedeli. İşte karşınızda “Quiet Luxury” yani sessiz lüks kavramı! Bu akım, zenginliğini bağırmadan, adeta fısıldayarak yaşayan bir kesimin tercih ettiği bir yaşam biçimi. “Bakın ne kadar param var” demek yerine, “Zaten biliyorsan biliyorsundur” demek gibi…

Peki bu sessiz zenginlik nasıl ortaya çıktı, kimler bu akımın içinde, ekonomiyle ne ilgisi var? Gelin birlikte bakalım.