Psikolojik Gücünü Hangi Duygudan Alıyorsun?
Psikolojik Gücünü Hangi Duygudan Alıyorsun?
Her birimiz, yaşamın farklı alanlarında farklı duygularla motive oluruz. Kimimiz sevgi ve aşkla, kimimiz öfke ve hırs ile, kimimiz de belki de hüzün ve melankoli ile. Peki, sizin psikolojik gücünüzü besleyen ana duygu hangisi? Kendinizi daha iyi tanımanıza ve psikolojik gücünüzü nasıl en iyi şekilde kullanabileceğinizi anlamanıza yardımcı olacak bu yolculuğu, belki de hayatınıza yeni bir bakış açısı kazandıracak.
Psikolojik Gücünü Hangi Duygudan Alıyorsun?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hayatındaki en önemli şey nedir?
4. Bir başarı elde ettiğinde hislerin nasıl olur?
5. Hangi durumlardan daha fazla güç alırsın?
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6. Sık sık depresyona girer misin?
7. Zor bir dönemde ne tür bir yaklaşım sergilersin?
8. Son olarak yaşadığın şeyleri çabuk atlatabilir misin?
Psikolojik gücünü sevgi duygusundan alıyorsun!
Psikolojik gücünü hırsından alıyorsun!
Psikolojik gücünü öz güveninden alıyorsun!
Psikolojik gücünü arzu duygusundan alıyorsun!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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