Zeka Testi: Beynin Hızlı mı Çalışıyor Yoksa Yavaş mı?

Senin beynin ne yavaş ne de hızlı çalışıyor, tam da ortada bir yerde. Düşüncelerini dengeleyebiliyorsun, ne aceleci ne de fazlasıyla geciken bir hızda ilerliyor. Olaylara ne çok hızlı tepki veriyorsun, ne de uzun süre bekleyip karar veriyorsun. Bu, sana büyük bir avantaj sağlıyor çünkü doğru zamanlamada hareket edebilmek, aşırı hız ya da aşırı yavaşlıktan kaçınarak, hem dikkatin dağılmadan hem de doğru kararları alarak ilerleyebilmeni sağlıyor. Zihinsel hızın, karmaşık durumları sakin bir şekilde çözebilmene ve her türlü engeli mantıklı bir biçimde aşabilmene olanak tanıyor. Bu denge, seni hem etkili hem de sakin bir düşünür yapıyor.