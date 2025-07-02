Psikoloji Testi: Zihinsel Dengen Ne Kadar Sağlam?
Günlük yaşamın stresi, ilişkilerdeki iniş çıkışlar, iş ya da okul baskısı… Hayat bazen zihinsel dengenizi zorlayabilir. Peki, bu baskılarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Zorluklar karşısında ne kadar dayanıklısınız? Duygusal tepkileriniz, düşünce kalıplarınız ve stresle baş etme yöntemleriniz, zihinsel sağlığınız hakkında ipuçları verir.
Psikoloji Testi: Zihinsel Dengen Ne Kadar Sağlam?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Günlük hayatta karşılaştığın küçük aksilikler seni nasıl etkiler?
4. Birisi sana haksız yere bağırdığında tepkin ne olur?
5. Yalnız kalmak sana ne hissettirir?
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6. Aniden planların iptal olduğunda ne yaparsın?
7. Gece yatarken sık sık geçmişi düşünür müsün?
8. Kendini nasıl tanımlarsın?
9. Sosyal ortamlarda nasıl hissedersin?
10. Son olarak hayatının zor olduğunu düşünüyor musun?
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Genel olarak zihinsel olarak sağlıklı ve dengelisin.
Zihinsel olarak kendini zaman zaman yorgun, stresli ve duygusal açıdan dengesiz hissediyor olabilirsin.
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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