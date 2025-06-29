Onu Sevmekten Bir Gün Vazgeçecek misin?

Kalbinin ritmi ve zihnin, o aşkın seni yorduğunu fısıldıyor sanki. Duyguların belki de geçmişin tozlu sayfalarında kaldı ya da belki de tümüyle silindi. Sevginin yerini sorgulamalar, belirsizlikler ve huzursuzluklar almış gibi. Aşkın rengi solmuş, tınısı kısalmış. Belki de bu, kendini özgür bırakmanın tam sırasıdır. Bazen sevgi, gitmeyi bilmekte saklıdır, belki de aşkın en büyük sırrı bu. Çünkü aşk, sadece gelmek, kalmak değil, gerektiğinde bırakıp gitmeyi de bilmektir. Bu belki de aşkın en zor, en karmaşık ama bir o kadar da gerçek yanıdır.