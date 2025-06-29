Onu Sevmekten Bir Gün Vazgeçecek misin?
Aşk… Bazen kalbimizi kanatlandırır, bazen de en derin yarayı o açar. Sevdiğin kişiyle her şey sonsuzmuş gibi hissettirse de, zamanla duygular değişebilir. Peki ya senin kalbin ne söylüyor? Onu sevmek, bir alışkanlık mı, yoksa hala yüreğinin en derin yerinden mi geliyor?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Onu düşündüğünde ilk hissettiğin şey ne oluyor?
4. Son zamanlarda aranızdaki iletişim nasıl?
5. Seni en çok ne düşündürüyor?
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6. Birlikte geçirdiğiniz en güzel anları hatırladığında ne hissediyorsun?
7. Seni kırdığı zaman ne yaparsın?
8. Birini sonsuza kadar sevmek zor bir şey mi?
9. Onsuz bir hayatı düşündüğünde?
10. Son olarak onu sevdiğini sık sık hissediyor musun?
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Sen onu sevmekten vazgeçemezsin!
Onu sevmekten vazgeçmeye çok yakınsın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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