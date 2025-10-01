Profesyonel Ölçümler, Şık Tasarım: Outdoor Sporcularının Yeni Gücü Huawei Watch GT 6 Serisi
Outdoor sporları; ister uzun bir dağ koşusu, ister zorlu bir bisiklet parkuru, isterse de kayak pistindeki tempolu inişler olsun, doğa ile birebir mücadele demektir. Bu dünyada ekipman seçimi sadece konfor değil, güvenlik ve performans için de kritik.
Huawei Watch GT 6 serisi, hassas konumlandırma, gelişmiş spor modları, ultra uzun pil ömrü ve akıllı antrenman ölçümleri ile outdoor sporcularına profesyonel bir destek sunuyor
Watch GT 6, 41 mm siyah, beyaz, mor, kahverengi ve altın; 46 mm ise gri, yeşil ve siyah renkler ile geliyor. Klasik saat görünümü ile modern dokunuşları birleştiren zarif tasarım, fonksiyonelliğin yanında şıklığı da getiriyor.
Watch GT 6 Pro ise gümüş, kahverengi ve siyah renk seçenekleriyle geliyor. Kayış seçenekleri her iki modelde de daha fazla tarz özgürlüğü ve konfor sunuyor.
Huawei Watch GT 6, outdoor sporu yalnızca kayıt altına almakla kalmıyor; onu daha güvenli, daha planlı ve daha eğlenceli hale getiriyor. İster zirve koşucusu, ister hafta sonu bisikletçisi, ister kayak tutkunu olun; tek bir saatle tüm outdoor disiplinlerinde profesyonel ölçüm ve yönlendirme almak mümkün.
Uzun pil ömrü, hassas GPS’i ve akıllı spor modlarıyla bu cihaz, doğayı seven herkes için sessiz ama güçlü bir yol arkadaşı olmaya hazır.
Watch GT 6 Pro, 15.999 TL'lik fiyatı ile satışta ve bu fiyata HUAWEI FreeBuds SE 3 ve EasyFit 3 kayış hediye ediliyor. Watch GT 6 ise 9.999 TL fiyatla satışa sunuluyor ve bu modelin yanında ise EasyFit 3 kayış hediye geliyor.
Ayrıca Huawei Online Mağaza'dan yapacağınız alımlarda AGT6PR kupon koduyla 800 TL indirim kazanabilirsiniz. Hemen incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz!
