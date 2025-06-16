Pişman Olursun Tabii: Will Smith'ten Yıllar Sonra Gelen Teklif İtirafını Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Will Smith kadrosunda yer aldığı her yapımdaki rolüyle hafızalara kazınmayı başaran bir oyuncu. Performansı kadar içten açıklamaları ve bazı sert tepkileriyle de adından söz ettiren dünyaca ünlü oyuncu bu sefer de bambaşka bir konuyla gündem oldu. Variety'nin haberine göre, bir programa katılan Will Smith başrol teklifini reddettiği o inanılmaz filmi itiraf etti!
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Bu zamana kadar sayısız yapımda yer alan Will Smith dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de çok popüler.
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Variety'de yer alan habere göre, Will Smith verdiği son röportajdaki sözleriyle herkesi şoke etti!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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