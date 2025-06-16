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Pişman Olursun Tabii: Will Smith'ten Yıllar Sonra Gelen Teklif İtirafını Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Pişman Olursun Tabii: Will Smith'ten Yıllar Sonra Gelen Teklif İtirafını Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.06.2025 - 15:48

Will Smith kadrosunda yer aldığı her yapımdaki rolüyle hafızalara kazınmayı başaran bir oyuncu. Performansı kadar içten açıklamaları ve bazı sert tepkileriyle de adından söz ettiren dünyaca ünlü oyuncu bu sefer de bambaşka bir konuyla gündem oldu. Variety'nin haberine göre, bir programa katılan Will Smith başrol teklifini reddettiği o inanılmaz filmi itiraf etti!

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Bu zamana kadar sayısız yapımda yer alan Will Smith dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de çok popüler.

Bu zamana kadar sayısız yapımda yer alan Will Smith dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de çok popüler.

Komediden drama, fantastikten gerilime kadar her türlü filmde büyük başarılar elde eden ünlü oyuncu canlandırdığı birçok karakterle de büyük beğeni topladı. Büyük bir hayran kitlesi elde eden Smith, Oscar Ödülleri'nde Chris Rock'a attığı tokatla da uzun süre gündemden düşmedi hatırlarsanız...

Variety'de yer alan habere göre, Will Smith verdiği son röportajdaki sözleriyle herkesi şoke etti!

Variety'de yer alan habere göre, Will Smith verdiği son röportajdaki sözleriyle herkesi şoke etti!

Will Smith, dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın, 2010 yapımı 'Inception' filminin başrolü için ilk olarak kendisini düşündüğünü açıkladı.

ABD'li oyuncu izleyenlerin beynini yakan filmin senaryosunu okuduğunda, olayları tam olarak anlayamadığı için teklifi reddettiğini itiraf etti.

Aldığı bu kararın pişmanlığını uzun süre yaşayan Smith 'Çok kötü hissettiriyor' diyerek açıkladı. 

Başrolünde Leonardo DiCaprio'nun bulunduğu ikonik film tam 4 Oscar'ın da sahibi oldu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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