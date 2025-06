Pişman Olursun Tabii: Will Smith'ten Yıllar Sonra Gelen Teklif İtirafını Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Will Smith kadrosunda yer aldığı her yapımdaki rolüyle hafızalara kazınmayı başaran bir oyuncu. Performansı kadar içten açıklamaları ve bazı sert tepkileriyle de adından söz ettiren dünyaca ünlü oyuncu bu sefer de bambaşka bir konuyla gündem oldu. Variety'nin haberine göre, bir programa katılan Will Smith başrol teklifini reddettiği o inanılmaz filmi itiraf etti!