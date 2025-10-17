onedio
Pazarda Kilosu 50 TL'ye Satılan Vitamin Deposu Dere Kenarlarından Toplanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.10.2025 - 18:53

Kış aylarının gözde meyvelerinden kızılcık, vitamin ve antioksidan deposu olarak öne çıkıyor. C vitamini açısından zengin olan meyve, bağışıklığı güçlendiriyor ve hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Sağlıklı beslenmede önemli bir alternatif olarak tüketimi tavsiye ediliyor.

Kızılcık şerbetinin tezgahlara düşmesiyle birlikte hem vitamin içeriği hem de fiyatı dikkat çekti.

Kilosu 50-80 TL arasında değişiyor.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte vitamin deposu kızılcık, Erzincan’da tezgahlardaki yerini aldı. Özellikle kırsal bölgelerde ormanlık alan ve dere kenarlarından toplanan kızılcık, kaliteye göre seyyar satış noktalarında 50-80 TL arasında alıcı buluyor.

Kızılcık şerbetinin faydaları dikkat çekiyor.

Kızılcık satıcısı Ali Koç, vatandaşların kızılcığa ilgisinin arttığını belirtti. Koç, “Kızılcık, zengin vitamin ve mineral içeriğiyle özellikle çocukların gelişimi için çok faydalı. Pazardan alacağınız kızılcıkla hazırlayacağınız şerbet, günlük kalsiyum, demir, bakır ve magnezyum ihtiyacınızı karşılayabilir. Ayrıca bol C vitamini sayesinde evde yapılabilecek harika bir içecek” dedi.

Kızılcık nelere iyi geliyor?

Koç, kızılcığın sağlık açısından faydalarına da değinerek, “En çok idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu. Ayrıca kansere karşı da koruyucu özelliği bulunuyor. Kızılcık, reçel, marmelat ve meyve suyu üretiminde önemli bir hammadde” dedi.

