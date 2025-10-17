Pazarda Kilosu 50 TL'ye Satılan Vitamin Deposu Dere Kenarlarından Toplanıyor

Kış aylarının gözde meyvelerinden kızılcık, vitamin ve antioksidan deposu olarak öne çıkıyor. C vitamini açısından zengin olan meyve, bağışıklığı güçlendiriyor ve hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Sağlıklı beslenmede önemli bir alternatif olarak tüketimi tavsiye ediliyor.

Kızılcık şerbetinin tezgahlara düşmesiyle birlikte hem vitamin içeriği hem de fiyatı dikkat çekti.