Paybull Kimin, Sahibi Kim? Paybull’a Neden El Konuldu?
Son günlerde adı sıkça gündeme gelen Paybull, yürütülen bir soruşturma kapsamında birçok kişinin dikkatini üzerine çekti. Basında yer alan haberlerin ardından 'Paybull kimin?', 'Sahibi kim?', 'Paybull’a neden el konuldu?' soruları arama motorlarında öne çıktı. İstanbul merkezli operasyonlar, gözaltılar ve mahkeme kararlarıyla süreç resmiyet kazandı. Şirketin faaliyet izninin daha önce iptal edilmiş olması ise tartışmaları daha da artırdı.
İşte Paybull hakkında merak edilen tüm detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paybull Nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paybull Kimin? Paybull Sahibi Kim?
Paybull’a Neden El Konuldu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın