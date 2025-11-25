onedio
Paybull Kimin, Sahibi Kim? Paybull’a Neden El Konuldu?

Paybull Kimin, Sahibi Kim? Paybull'a Neden El Konuldu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 14:03

Son günlerde adı sıkça gündeme gelen Paybull, yürütülen bir soruşturma kapsamında birçok kişinin dikkatini üzerine çekti. Basında yer alan haberlerin ardından 'Paybull kimin?', 'Sahibi kim?', 'Paybull’a neden el konuldu?' soruları arama motorlarında öne çıktı. İstanbul merkezli operasyonlar, gözaltılar ve mahkeme kararlarıyla süreç resmiyet kazandı. Şirketin faaliyet izninin daha önce iptal edilmiş olması ise tartışmaları daha da artırdı. 

İşte Paybull hakkında merak edilen tüm detaylar...

Paybull Nedir?

Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi, Türkiye’de elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir finansal teknoloji kuruluşuydu. Bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik dijital ödeme ve para transferi çözümleri sunan şirket, 2020 yılı itibarıyla lisanslı bir yapı altında hizmet veriyordu.

Ancak daha sonra şirketin mevcut faaliyetleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda sonlandırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

'Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14, 15, 18 ve 19 uncu maddeleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde 17/12/2020 tarih ve 10995/20594 sayılı ve 29/9/2023 tarih ve 11507/21106 sayılı TCMB Kararları ile verilen ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinlerinin Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 19 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildi.'

Paybull Kimin? Paybull Sahibi Kim?

Paybull, 2020 yılı itibarıyla Selim Güsar’ın liderliğinde hizmet veriyordu. Şirketin yönetimi ve faaliyetleri bu dönemde şekillenirken, dijital ödeme sistemleri alanında büyümeyi hedefleyen bir yapı oluşturuldu. Ancak zamanla şirketin adı farklı iddialarla birlikte anılmaya başladı.

Paybull’un sahibiyle ilgili net bilgiler bu süreçte merak konusu olurken, soruşturma kapsamında şirket yetkilileri de incelemeye alındı. Yürütülen operasyonlar sırasında Paybull ile bağlantılı olduğu belirlenen kişi ve varlıklara yönelik geniş çaplı bir çalışma yürütüldü.

Paybull’a Neden El Konuldu?

Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye, yasa dışı bahis gelirlerini akladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizleri doğrultusunda işlem yapıldığı belirtildi.

İstanbul merkezli olmak üzere Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın selameti ve delillerin korunabilmesi amacıyla, suç tarihinden sonra edinildiği tespit edilen mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Lezzona Gıda AŞ’nin mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.

Yorum Yazın