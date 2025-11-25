Paybull Kimin, Sahibi Kim? Paybull’a Neden El Konuldu?

Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi, Türkiye’de elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir finansal teknoloji kuruluşuydu. Bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik dijital ödeme ve para transferi çözümleri sunan şirket, 2020 yılı itibarıyla lisanslı bir yapı altında hizmet veriyordu.

Ancak daha sonra şirketin mevcut faaliyetleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda sonlandırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

'Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14, 15, 18 ve 19 uncu maddeleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde 17/12/2020 tarih ve 10995/20594 sayılı ve 29/9/2023 tarih ve 11507/21106 sayılı TCMB Kararları ile verilen ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinlerinin Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 19 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildi.'