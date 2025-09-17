"Pavyon mu Lan Burası!": Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programına Damga Vuran Dekolte Muhabbeti

Hasan Can Kaya’nın yeni sezonda Disney Plus’ta yayınlanacak Konuşanlar programının ‘Shot’ videosu Youtube’a yüklendi. Yeni sezonda da kendisinden sık sık konuşturacağı daha ilk bölümünden belli olan Hasan Can Kaya ile programa katılan bir izleyici arasındaki ‘dekolte’ sohbeti sosyal medyada gündem oldu.
İşte Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki 'dekolte' sohbeti...
Hasan Can Kaya ile dekolte giyinen bir izleyicisi arasındaki konuşma gündem oldu.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Konuşulan konuyu özetlemek için "Dekolte muhabbeti" diyorsanız siz muhabbetin içeriğini pek anlamamışsınız :)
Hem de hiç anlamamışlar.
bu programın kurgu olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam
adamın üslubu hoş değil sanane aq mahalle de sanki