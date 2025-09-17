onedio
"Pavyon mu Lan Burası!": Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programına Damga Vuran Dekolte Muhabbeti

"Pavyon mu Lan Burası!": Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programına Damga Vuran Dekolte Muhabbeti

Hasan Can Kaya
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.09.2025 - 09:04

Hasan Can Kaya’nın yeni sezonda Disney Plus’ta yayınlanacak Konuşanlar programının ‘Shot’ videosu Youtube’a yüklendi. Yeni sezonda da kendisinden sık sık konuşturacağı daha ilk bölümünden belli olan Hasan Can Kaya ile programa katılan bir izleyici arasındaki ‘dekolte’ sohbeti sosyal medyada gündem oldu.

İşte Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki 'dekolte' sohbeti...

Hasan Can Kaya ile dekolte giyinen bir izleyicisi arasındaki konuşma gündem oldu.

Hasan Can Kaya ile dekolte giyinen bir izleyicisi arasındaki konuşma gündem oldu.

Hasan Can Kaya dekolte giymiş bir izleyiciyi görünce dayanamadı. Hasan Can konuğuna “Dekolteni giymiş ve bu aşırı ciddiyetle kulüpte gibi takılıyorsun orada' dedi. Konuk da yanıt olarak “Nedeni şu bir yerden veriyorsan diğer yerden kapaman gerekiyor' dedi. Hasan Can Kaya yanıta şaşırarak 'Yani sen bu dekolteyi bize verdiğini düşünüyorsun' ifadelerini kullanarak “Burada özellikle dekolteye ihtiyaç yok bu bir komedi programı pavyon mu lan burası?” dedi.

Tass

Konuşulan konuyu özetlemek için "Dekolte muhabbeti" diyorsanız siz muhabbetin içeriğini pek anlamamışsınız :)

XRay

Hem de hiç anlamamışlar.

b

bu programın kurgu olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam

cyber boy

adamın üslubu hoş değil sanane aq mahalle de sanki