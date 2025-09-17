"Pavyon mu Lan Burası!": Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programına Damga Vuran Dekolte Muhabbeti

Hasan Can Kaya dekolte giymiş bir izleyiciyi görünce dayanamadı. Hasan Can konuğuna “Dekolteni giymiş ve bu aşırı ciddiyetle kulüpte gibi takılıyorsun orada' dedi. Konuk da yanıt olarak “Nedeni şu bir yerden veriyorsan diğer yerden kapaman gerekiyor' dedi. Hasan Can Kaya yanıta şaşırarak 'Yani sen bu dekolteyi bize verdiğini düşünüyorsun' ifadelerini kullanarak “Burada özellikle dekolteye ihtiyaç yok bu bir komedi programı pavyon mu lan burası?” dedi.