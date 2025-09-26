onedio
Partnerinin Gönlünü Almak İçin Ne Yapmalısın?

Elif Nur Çamurcu
26.09.2025 - 22:03

Minik kırgınlıklar, sevginize gölge düşürebilir... Ama merak etmeyin, partnerinizin kalbini yeniden kazanabilirsiniz! Herkesin gönül alma tarzı farklıdır. Ayrıca partnerinizin kişiliği de bu noktada çok önemlidir. Partnerinizin ve sizin kişiliklerinizi analiz ederek nasıl yaklaşmanız gerektiğini bulabiliriz. İçten bir konuşmayla mı, sessiz bir bekleyişle mi yoksa tatlı sürprizlerle mi?

Gelin, birlikte partnerinizin gönlünü en güzel şekilde nasıl alabileceğinize bakalım!

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Genel bir soru ile başlayalım! Partnerinle tartıştığınızda nasıl davranırsın?

3. Peki, biraz partnerini anlat bakalım... En çok neye değer verir?

4. Özür dilemek senin için ne anlam ifade ediyor?

5. Aranızdaki bağı öğrenmezsek olmaz! Sence partnerinle arandaki en güçlü bağ nedir?

6. Yine partnerine dönelim! Kırıldığı zamanki davranışları nasıldır?

7. Hmm, partnerini tanımaya başladık. Mutlu olduğu zamanları da anlatır mısın?

Samimi bir konuşma ile partnerinin kalbine dokun!

Sizin yolunuz kalpten geçiyor! Duygularını açık bir şekilde ifade ederek partnerinin kalbine dokunabilirsin. Partnerinin ne hissettiğini anlamaya çalıştığını ve kendi duygularını da açık bir şekilde paylaşabildiğini görüyoruz. Bu yüzden özür dilemek senin için gurur meselesi değil. Sevdiğin kişiye saygı gösterdiğin için rahatça özür dileyebiliyorsun. Böylece kırgınlıklar bir kenara bırakılabiliyor, rahatça yüzleşebiliyorsun. 

Partnerinin gözlerinin içine bakarak samimi sözler söyleyebilirsin. Hem güveni pekiştirir hem de duygusal bağınızı arttırır! Partnerinin kendini değerli hissetmesi için pahalı hediyelere gerek yok, samimi sözlere ihtiyacı var!

Partnerine alan tanıyarak sessizliğin büyüsünü kullan!

Partnerin duygularını kolay bir şekilde açamıyor olabilir. Ona baskı yapmak yerine, zaman ve alan tanıyabilirsin. Anlayış ve sabır senin güçlü yanların! Gönül almak, sessiz bir şekilde partnerini beklemeyi bilmek olabilir. Partnerinin iç dünyasına saygı duyarak ilerlersen onun toparlanmasına da izin vermiş olursun. Aranızdaki güveni de sağlamlaştırırsın.

Partnerin üzerinde baskı hissetmeden senin yanı başında olduğunu görecektir. Ona minik notlar bırakabilir, kahve yaparak yanına oturabilirsin. Hiçbir şey demesen bile senin yanında ne kadar huzurlu olduğunu görecektir. Sessizlik en güçlü özürlerden biri olabilir!

Partnerinle arandaki buzları kahkahalarla erit!

Eğlenceli, neşeli ve deli dolu olduğunuzu görüyoruz! Partnerin ile aranızda bir kırgınlık olduğu zaman ortamı yumuşatmak adına tatlı esprilerle yaklaşabilirsiniz. Ciddi konuşmalar esnasında insan gerilebiliyor... Bu yüzden ufak bir not, eğlenceli bir mesaj ile çözüm daha kolay olabilir. Partnerin eminim senin eğlenceli yanını seviyordur! Olayları büyütmeden çözebilen bir yapın var. Bu yüzden kırgınlıklar hemen ortadan kalkabiliyor.

Gönül almak senin için bir ritüel değil. Olması gereken bir davranış! Enerjin ile ilişkinizi taze tutabiliyorsun. Gülümsemek sevginizin büyümesine ve bağınızın güçlenmesine yarar. Kahkahalar sayesinde her sorunun üstesinden gelebilirsiniz!

Sürprizler ile partnerinin gönlünü çal!

Tam bir romantiksin! 'Gönül nasıl alınır?' diye sorulduğu zaman aklına hemen partnerine özel bir şey yapmak gelir. Partnerinin kalbini tekrardan kazanmak için minik bir hediye, anlamlı bir mektup ya da beklenmedik bir sürpriz hazırlayabilirsin. Çünkü sen sözlere değil, daha çok davranışlara önem veriyorsun. Birlikte ilk buluştuğunuz yere götürebilir ya da en sevdiği yemeği hazırlayabilirsin!

İlişkinizde romantik dokunuşların olması gerektiğini düşünüyorsun. Böylece partnerin kendini özel ve değerli hisseder. Doğal olarak kırgınlıklar ortadan kalkar! Her adımında partnerini düşündüğünü hissettirebilirsin. Gönül almak senin için bir sanat! Yaratıcı sürprizler ile sanatını gerçekleştireceğine eminiz.

