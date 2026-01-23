Özel Sanatçıların Katıldığı “Bu İşte Bir Yalnızlık Var” Sergisi 24 Ocak 2026 Cumartesi Rosse Arte’de Açılıyor
Sanat dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Rosse Arte, ilk koleksiyon sergisinin kapılarını açıyor. Uğur Batı’nın küratörlüğünde hazırlanan sergide; Akın Ekici, Ferruh Karakaşlı, Halime Türkyılmaz, Mustafa Günen, Pınar Tınç, Sebahattin Gündoğdu, Yasemen Latife Ayvaz ve heykel sanatçısı Beste Alperat’ın eserleri bir araya geliyor. Tarabya’daki Rosse Arte’de 24 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da açılacak sergi, 24 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.
Yeni Sergi: Bu İşte Bir Yalnızlık Var
Serginin Ressamları: Karmanın Zarafeti
Beste Alperat
Ferruh Karakaşlı
Halime Türkyılmaz
Mustafa Gönen
Pınar Tınç
Sebahattin Gündoğdu
Yasemen Latife Ayvaz
