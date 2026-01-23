Özel Sanatçıların Katıldığı “Bu İşte Bir Yalnızlık Var” Sergisi 24 Ocak 2026 Cumartesi Rosse Arte’de Açılıyor

Bir kent-çizer olan Ferruh Karakaşlı resimlerinde onun tüm görsel sanat elemanları coşkuyla dans etmekte, renkler, çizgiler, dokular kendine has bir tutarlılık sağlamaktadır. Karakaşlı ruhsal olarak “Sanat; enerjiye, pozitif oluş haline, hayatın içinden dans ederek renkle, keyifle geçmeye katkıda bulunursa iyi bir iş yapmış olur” felsefesiyle ve resimleriyle mutluluğu bağdaştırıyor ve sanatının çekirdeğinde de böylesi bir arayıştan söz etmek gerekir.