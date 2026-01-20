Cumhuriyet’in Başlangıcından Günümüze Türkiye’de Sanat Sahnesinin 10 Dönüm Noktası

Müzeler ve bienallerin yanı sıra, sanatın gündelik yaşamla buluşmasını sağlayan platformlar da en az onlar kadar belirleyici bir role sahip. Bu açıdan günümüzün dikkat çekici gelişmelerinden biri, İş Sanat’ın Türkiye’de sanatın hem sergilenmesini hem de daha geniş kitlelerce erişilebilir olmasını mümkün kılan, güçlü ve dinamik bir buluşma noktası olarak öne çıkması!