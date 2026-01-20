Cumhuriyet’in Başlangıcından Günümüze Türkiye’de Sanat Sahnesinin 10 Dönüm Noktası
Cumhuriyetle birlikte ülkemizde sanat yeni bir anlam kazandı. Estetik üretim bir yana, toplumun yapısını da yansıtan pek çok yanını daha net görmeye başladık. Peki, bugünkü noktaya gelene kadar hangi dönüm noktaları belirleyici oldu?
1. Cumhuriyetin ilanı!
2. Güzel Sanatlar Akademisi'nin yeniden yapılması!
3. Halkevleri açıldı!
4. Devlet sergileri başladı!
5. Soyut sanat yaygınlaşmaya başladı!
6. Toplumsal gerçeklerin işlendiği sanat güçlendi!
7. İstanbul Kültür Sanat Vakfı kuruldu!
8. Bağımsız sanat mekanları ortaya çıktı!
9. İstanbul Bienali başladı!
10. İş Sanat'ın sanat sahnesine katkısı göz ardı edilemez!
