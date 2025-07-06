Oyunun Üçüncü Seçeneği Sensin!
O kadar saçma geliyor ki, savaşlar, tehditler, yangınlar,ölümler,politik kaos, ekonomi ve diğer tüm varoluşumuzu tehdit eden unsurlar içinde “şimdi derin bir nefes alıyoruz” demek.
Ama öyle diyeceğim; “şimdi derin bir nefes alıyoruz”
Çünkü her şeyin sebebi, o derin nefesi dünya birbirine girmeden önce almamış olmak. Bu aydınlanma çabalarını, karanlığa gömülmeden önce göstermemiş olmak. Bilinçsel olarak, ağustos böceği gibiyiz bir manada, karınca kavuğunda fırtınanın geçmesini saklanmadan beklerken, kendi zihnine, bilincine ruhuna yatırım yapmayanlar olarak çaresizlik ve sıkışmışlık balonu içinde, her an tetikte bekliyoruz. Şimdi ne olacak?
Şimdi; o geç kaldığımız derin nefesi alıp aslında görünmeyen ama her an yaşadığımız hayatı izleyeceğiz.
Sorgulamak, soru sormak, bildiklerimizden şüphe etmek, kullandığımız sözcüklerin anlamlarını öğrenmek ve her şeyden, herkesten önce kendimize bakmayı düstur edinmeliyiz.
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