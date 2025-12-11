onedio
Osmanlı Saray Erkanının Gözdesi Olan Beykoz'a Neden Beykoz Dendiğini Biliyor musunuz?

Osmanlı Saray Erkanının Gözdesi Olan Beykoz'a Neden Beykoz Dendiğini Biliyor musunuz?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.12.2025 - 13:21

İstanbul'un birbirinden güzel ilçeleri var hiç şüphesiz. Kimi doğasıyla, kimi tarihiyle, kimi de eğlence imkanlarıyla ön plana çıkıyor. Doğa denince akla gelen ilk İstanbul ilçelerinden biri de Beykoz. Osmanlı'nın İstanbul'da fethettiği ilk yer olan Beykoz, tarih boyunca önemli bir yere sahip olmuş. 

Peki hem Bizans'a hem Osmanlı'ya ev sahipli yapan Beykoz'a neden Beykoz denmiş?

Gelin, beraber öğrenelim!

Kaynak: Beykoz Belediyesi

Beykoz'un tarihine ilişkin bilinen en eski kayıt, M.Ö. 900'lere uzanıyor.

Beykoz'un tarihine ilişkin bilinen en eski kayıt, M.Ö. 900'lere uzanıyor.

Traklar, Beykoz'da yerleştiği bilinen ilk halk olarak karşımıza çıkıyor. Beykoz'un ilk adı da Trakların kralı olan Amikos’dan geliyor ve bölgeye Amikos adı veriliyor. Traklar, burada Bebrikler isimli bir devlet kuruyor. Bebrikler, M.Ö. 337 yılında uzun süren bir savaşın ardından yıkılıyor. Beykoz'u ele geçiren Bitinyalılar döneminde Beykoz, 9 farklı kral görüyor. Son kral ise ölüm döşeğindeyken tüm krallığı Roma İmparatorluğu'na bırakıyor.

Beykoz, Bizans İmparatorluğu'nun egemenliği altına giriyor ve 609 yılında ise Pers İmparatorluğu'na geçiyor. Bir süre sonra Müslüman Araplar bu toprakların hakimi oluyor, fakat bu dönem kısa sürüyor. Beykoz, yeniden Bizans'ın eline geçiyor. 

Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethinden 51 yıl önce, Beykoz (o zamanki adıyla Amikos) Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içerisine dâhil ediliyor. Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına dahil edilen kentin adı artık Beykoz oluyor.

Peki Beykoz adı nereden geliyor?

Peki Beykoz adı nereden geliyor?

Beykoz Belediyesi, Beykoz adının nereden geldiğine dair farklı rivayetler olduğunu aktarıyor. Bu rivayetlerin ilki, Beykoz isminin Kocaeli beylerbeyinin burada oturduğu için bu ismin verildiğidir. Rivayete göre Farsçada köy anlamına gelen 'kos' sözcüğü ile Türkçe 'bey' sözcüğü birleştirilmiş Beykos yani beyköyü ismi kentin adı olarak kalmıştır.

Diğer bir rivayete göre ise Beykoz ismi Osmanlı idaresinde inşa ettirilen On Çeşmeler'den geliyor. Bu çeşmenin yanında büyük bir ceviz ağacı bulunuyordu. O dönemlerde 'koz' kelimesi ceviz anlamında kullanılıyordu. Ayrıca bu yörede ceviz ağaçları oldukça fazlaydı. Bir süre sonra bu bölgeye Binkos yani binceviz adı verildi. Binkos adı da zaman içinde Beykoz'a dönüştü.

Beykoz, Osmanlı yönetici sınıfının gözde mekanlarından biriydi.

Beykoz, Osmanlı yönetici sınıfının gözde mekanlarından biriydi.

Neden mi?

Beykoz, berrak dereleri, huzur dolu mesire yerleri, bereketli toprakları ve masmavi deniziyle meşhurdu. Ormanlar o zamanlarda geniş bir av sahası olarak görülüyordu. Beykoz, av alanlarının uygunluğu nedeniyle Osmanlı yönetici sınıfının gözde mekânlarından birisi oldu. Padişah başta olmak üzere avı büyük bir tutku olarak gören saray erkânı, Osmanlı’nın son dönemlerine dek Beykoz’u kendilerine mesken tuttular. Hatta Beykoz'da düzenlenen av partileri, Türk yönetici sınıfının ayırt edici özelliklerinden birisi olarak karşımıza çıkmaya başladı. Bu nedenle Beykoz'da hem padişahın hem de önde gelen isimlerin konaklayabilmesi için av köşkleri de inşa edildi.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Yorum Yazın