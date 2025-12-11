Osmanlı Saray Erkanının Gözdesi Olan Beykoz'a Neden Beykoz Dendiğini Biliyor musunuz?

İstanbul'un birbirinden güzel ilçeleri var hiç şüphesiz. Kimi doğasıyla, kimi tarihiyle, kimi de eğlence imkanlarıyla ön plana çıkıyor. Doğa denince akla gelen ilk İstanbul ilçelerinden biri de Beykoz. Osmanlı'nın İstanbul'da fethettiği ilk yer olan Beykoz, tarih boyunca önemli bir yere sahip olmuş.

Peki hem Bizans'a hem Osmanlı'ya ev sahipli yapan Beykoz'a neden Beykoz denmiş?

Gelin, beraber öğrenelim!

Kaynak: Beykoz Belediyesi