Ocak 2026 Ticari Araç Fiyat Listesi! İşte Ford, Fiat, Nissan, Opel, Toyota, Citroen Ticari Araç Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 12:31

Yeni yılda, sıfır ticari otomobil almayı planlayanlar, fiyat listelerini incelemeye başladılar. Ticari otomobil sektörünün öne çıkan marka ve modelleri ise Ocak ayı fiyatları da birer birer yayımladı. Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot, Citroen, Nissan ve Renault gibi dünyaca ünlü markalar en çok rağbet gören otomobil üreticileri arasında adından söz ettirdi. Haliyle ticari otomobil piyasasında geniş bir fiyat aralığı söz konusu olurken, her bütçeye uygun seçenekler de listelerde yerini aldı.

Piyasada, küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) gereksinimlerini karşılayacak modeller arasından, ülkemizde en çok tercih edilen ticari otomobillerin fiyatları, geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. 2026 yılının Ocak ayı ile birlikte listemizde, 1.078.500 TL'den başlayarak 4.631.500 TL'ye kadar ulaşan modeller yer aldı. Peki, Ocak ayında Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot, Citroen, Nissan ve Renault'un hafif ticari araç fiyatları ne oldu oldu?

Uyarı: Fiyat listeleri, markaların resmi internet sitelerinden alınmıştır! 

İşte, hafif ticari araçların Ocak ayı fiyatları...

Fiat Doblo Combi Fiyat Listesi Ocak 2026

Fiat Doblo Combi Standart Easy Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Easy 1.5 130 HP BlueHDI E6E BIS Easy Manuel Dizel - Nakit Alım: 1.503.900 TL

  • Easy 1.5 130 HP BlueHDI E6E BIS AT Easy Otomatik Dizel - Nakit Alım: 1.613.900 TL

Fiat Doblo Combi Standart Premio Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Premio 1.5 130 HP BlueHDI E6E BIS Premio Manuel Dizel - Nakit İndirimli Fiyat: 1.648.900 TL 

  • Premio 1.5 130 HP BlueHDI E6E BIS AT Premio Otomatik Dizel - Nakit İndirimli Fiyat: TL 1.758.900 TL

Fiat Doblo Combi Standart Premio Plus Easy Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Premio Plus 1.5 130 HP BlueHDI E6E BIS AT Premio Plus Otomatik Dizel - 1.923.900 TL 

Uyarı: Fiyatlar, 'Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı' olup son olarak Ekim ayında yenilenmiştir. 

Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Ocak 2026

Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Trend Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin 1.285.500 TL 

  • Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin 1.386.600 TL

  • Deluxe Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin 1.509.200 TL 

  • Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin 1.460.200 TL 

  • Titanium Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin 1.605.900 TL 

  • Active Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin 1.681.800 TL 

  • Trend Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel 1.469.700 TL 

  • Deluxe Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel 1.583.900 TL 

  • Titanium Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel 1.670.700 TL

  • Active Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel 1.750.400 TL

Uyarı: Yukarıda belirtilen birim fiyatların uygulanmaya başladığı tarih 9 Aralık 2025’tir.

Peugeot Rifter Fiyat Listesi Ocak 2026

Peugeot Rifter Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MT2025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.506.000 TL

  • Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT82025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.801.500 TL

  • Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT82025 MY Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 2.026.000 TL

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Ocak 2026

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus - 1.725.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus 2026 - 1.801.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 2026 - 1.939.000 TL

Citroen Berlingo Van Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Van (Model Yılı: 2026) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.343.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van (Model Yılı: 2026) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.420.000 TL

Opel Combo Fiyat Listesi Ocak 2026

Opel Combo Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.5 130 HP Dizel MT6 Essential - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY26): 1.599.000 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Esential - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY26): 1.723.000 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY26): 1.925.000 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY26): 2.058.000 TL

Opel Combo Elektrik Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 100 kW Editio - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY26): 2.157.000 TL I Kampanyalı (MY25): 1.921.000 TL
Renault Kango Fiyat Listesi Ocak 2026

Renault Kango Fiyat Listesi Ocak 2026

Renault Kango Multix Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Techno 1.3 TCe 130 bg1.605.000 TL 

  • Iconic 1.3 TCe EDC 130 bg1.735.000 TL 

  • Techno 1.5 Blue dCi 115 bg1.715.000 TL 

  • Iconic 1.5 Blue dCi EDC 115 bg1.865.000 TL 

Renault Kango Van Fiyat Listesi Ocak 2026

  • L2 Equilibre 1.5 Blue dCi 115 bg1.410.000 TL

  • L2 Equilibre 1.5 Blue dCi EDC 115 bg1.510.000 TL

Toyota Proace City Fiyat Listesi Ocak 2026

Toyota Proace City Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T - Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.544.500 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T - Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.743.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T - Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.832.000 TL

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.5 D 100 HP Vision - Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.183.000 TL

  • 1.5 D 100 HP Dream - Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.235.000 TL

Ford Yeni Transit Kamyonet Fiyat Listesi Ocak 2026

Ford Yeni Transit Kamyonet Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Trend Çift Kabin (Jumbo Şasi), 500ELD, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel 3.200.000 TL 

  • Trend Çift Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.538.100 TL 

  • Trend Çift Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350E, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.566.000 TL 

  • Trend Çift Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.187.900 TL 

  • Trend Çift Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.330.400 TL 

  • Trend Çift Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.471.700 TL 

  • Trend Tek Kabin (Ambulans, Jumbo Şasi), 425ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.521.100 TL 

  • Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350E, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.151.400 TL 

  • Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.214.100 TL 

  • Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel 2.467.800 TL 

  • Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, Box Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.520.200 TL 

  • Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, Luton Box Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.549.300 TL 

  • Trend Tek Kabin (Jumbo Şasi), 500ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel 2.693.900 TL 

  • Trend Tek Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350MF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 1.727.200 TL 

  • Trend Tek Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 1.988.400 TL 

  • Trend Tek Kabin (Orta Şasi, Kasasız), 350MF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 1.539.300 TL 

  • Trend Tek Kabin (Orta Şasi, Kasasız), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 1.793.300 TL 

  • Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350LF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 1.827.300 TL 

  • Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.118.000 TL 

  • Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel 2.360.600 TL 

  • Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350LF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 1.639.400 TL 

  • Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 1.922.900 TL 

  • Trend Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel 2.165.500 TL

Uyarı: Yukarıda belirtilen birim fiyatların uygulanmaya başladığı tarih 9 Aralık 2025’tir.

Fiat Ducato Van Fiyat Listesi Ocak 2026

Fiat Ducato Van Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 11,5m³ 2.2 140HP E6D Final Maxi Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.775.900 TL

  • 13m³ 2.2 140HP E6D Final Maxi Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.790.900 TL

  • 15m³ 2.2 140HP E6D Final Maxi Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.855.900 TL

  • 17m³ 2.2 140HP E6D Final Maxi Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.870.900 TL

  • 15m³ 2.2 180 Hp E6D Final A/T Maxi 8 İleri Tam Otomatik Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.967.900 TL

  • 15m³ 2.2 180 Hp E6D Final A/T Maxi Karavan Paketli 8 İleri Tam Otomatik Dizel - Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.987.900 TL

Uyarı: Fiyatlar, 'Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı' olup son olarak Ekim ayında yenilenmiştir. 

Ford Yeni Transit Van Fiyat Listesi Ocak 2026

Ford Yeni Transit Van Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Trend Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.303.700 TL 

  • Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.407.200 TL 

  • Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 460ED, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.674.800 TL 

  • Deluxe Camlı Van (Jumbo Şasi, 2+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.431.100 TL 

  • Deluxe Camlı Van (Uzun Şasi, 1+1), 410L, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.352.000 TL

  • Trend Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.241.800 TL 

  • Trend Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel 2.325.600 TL 

  • Deluxe Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.331.000 TL 

  • Deluxe Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel 2.418.100 TL 

  • Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.091.400 TL 

  • Trend Van (Jumbo Şasi), 350ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.146.600 TL 

  • Trend Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel 2.353.800 TL 

  • Trend Van (Jumbo Şasi), 500ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel 2.571.800 TL 

  • Deluxe Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.174.600 TL 

  • Trend Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, Dizel 1.637.400 TL 

  • Trend Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, Dizel 1.743.700 TL 

  • Trend Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel 1.875.000 TL 

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 1.776.300 TL 

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 1.803.900 TL 

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 1.927.700 TL 

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350L, Yüksek Tavan, 12,4m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 1.956.900 TL 

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel 1.998.900 TL 

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel 2.029.900 TL 

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.240.400 TL 

  • Trend Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.269.600 TL 

  • Trend Van (Uzun Şasi), 410L MT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 3.014.200 TL 

  • Trend Van (Uzun Şasi), 410L AT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel 3.392.500 TL 

  • Deluxe Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel 2.004.300 TL 

  • Limited Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel

Uyarı: Yukarıda belirtilen birim fiyatların uygulanmaya başladığı tarih 9 Aralık 2025’tir.

Toyota Hilux Fiyat Listesi Ocak 2026

Toyota Hilux Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı Fiyatlar: 2.455.000 TL 

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı Fiyatlar: 3.860.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı Fiyatlar: 4.145.000 TL

  • 2.8 D-4D 4x4 GR SPORT A/T Tavsiye Edilen Ocak Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı Fiyatlar: 4.995.000 TL

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Ocak 2026

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 1.151.800 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.317.600 TL I KOBİ'lere Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.267.600 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.431.700 TL I KOBİ'lere Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.381.700 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.503.800 TL I KOBİ'lere Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.453.800 TL

  • EV L1 Tekna+ 2.099.300 TL

  • EV L2 Tekna 2.078.500 TL

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Ocak 2026

  • EV Designpack 2.367.100 TL

  • EV Platinum 2.417.600 TL

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
