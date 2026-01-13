Ocak 2026 Ticari Araç Fiyat Listesi! İşte Ford, Fiat, Nissan, Opel, Toyota, Citroen Ticari Araç Fiyatları

Yeni yılda, sıfır ticari otomobil almayı planlayanlar, fiyat listelerini incelemeye başladılar. Ticari otomobil sektörünün öne çıkan marka ve modelleri ise Ocak ayı fiyatları da birer birer yayımladı. Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot, Citroen, Nissan ve Renault gibi dünyaca ünlü markalar en çok rağbet gören otomobil üreticileri arasında adından söz ettirdi. Haliyle ticari otomobil piyasasında geniş bir fiyat aralığı söz konusu olurken, her bütçeye uygun seçenekler de listelerde yerini aldı.

Piyasada, küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) gereksinimlerini karşılayacak modeller arasından, ülkemizde en çok tercih edilen ticari otomobillerin fiyatları, geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. 2026 yılının Ocak ayı ile birlikte listemizde, 1.078.500 TL'den başlayarak 4.631.500 TL'ye kadar ulaşan modeller yer aldı. Peki, Ocak ayında Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot, Citroen, Nissan ve Renault'un hafif ticari araç fiyatları ne oldu oldu?

Uyarı: Fiyat listeleri, markaların resmi internet sitelerinden alınmıştır!

İşte, hafif ticari araçların Ocak ayı fiyatları...