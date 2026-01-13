Ocak 2026 Ticari Araç Fiyat Listesi! İşte Ford, Fiat, Nissan, Opel, Toyota, Citroen Ticari Araç Fiyatları
Yeni yılda, sıfır ticari otomobil almayı planlayanlar, fiyat listelerini incelemeye başladılar. Ticari otomobil sektörünün öne çıkan marka ve modelleri ise Ocak ayı fiyatları da birer birer yayımladı. Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot, Citroen, Nissan ve Renault gibi dünyaca ünlü markalar en çok rağbet gören otomobil üreticileri arasında adından söz ettirdi. Haliyle ticari otomobil piyasasında geniş bir fiyat aralığı söz konusu olurken, her bütçeye uygun seçenekler de listelerde yerini aldı.
Piyasada, küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) gereksinimlerini karşılayacak modeller arasından, ülkemizde en çok tercih edilen ticari otomobillerin fiyatları, geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. 2026 yılının Ocak ayı ile birlikte listemizde, 1.078.500 TL'den başlayarak 4.631.500 TL'ye kadar ulaşan modeller yer aldı. Peki, Ocak ayında Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot, Citroen, Nissan ve Renault'un hafif ticari araç fiyatları ne oldu oldu?
Uyarı: Fiyat listeleri, markaların resmi internet sitelerinden alınmıştır!
İşte, hafif ticari araçların Ocak ayı fiyatları...
Fiat Doblo Combi Fiyat Listesi Ocak 2026
Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Ocak 2026
Peugeot Rifter Fiyat Listesi Ocak 2026
Citroen Berlingo Fiyat Listesi Ocak 2026
Opel Combo Fiyat Listesi Ocak 2026
Renault Kango Fiyat Listesi Ocak 2026
Toyota Proace City Fiyat Listesi Ocak 2026
Ford Yeni Transit Kamyonet Fiyat Listesi Ocak 2026
Fiat Ducato Van Fiyat Listesi Ocak 2026
Ford Yeni Transit Van Fiyat Listesi Ocak 2026
Toyota Hilux Fiyat Listesi Ocak 2026
Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Ocak 2026
