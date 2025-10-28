Nöroplastisite: Öğrenme ve Hafıza Üzerindeki Etkisi
Öğrenme bir bireyin, yetenek ve yaklaşımları ya da davranışlarının gözlemle kalıcı olarak farklılaşmasıdır. Nöroplastisite; beynimize yeni gelen bilgileri alıp entegre edip, yaşam boyunca uyum sağlama ve gelişim yeteneği kazandırmasıdır. Her insanın farklı şekillerde ve hızda öğrendiği farklılıklar vardır. Bu yüzden öğrencilerin öğrenme süreçlerinde bu farklılıkların dikkatte alınması gerekmektedir. (Ormrod, 2018).
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genel olarak insanların bilgiyi nasıl elde ettikleri ve kullandıkları öğrenme teorileri bağlantılıdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hümanistik öğrenme, İnsanların kendi potansiyellerini ortaya çıkarma ve kim olduklarını anlamalarına yardımcı olan bir süreçtir.
Nöroplastisite ve öğrenme ilişkisi
Cihan TAŞ
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video