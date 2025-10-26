onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Nisan 1924'te İl Yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin İlanından Sonra Kurulan İlk İl Hangisidir?

Nisan 1924'te İl Yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin İlanından Sonra Kurulan İlk İl Hangisidir?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.10.2025 - 22:37

Kim Milyoner Olmak İster yarışması ATV ekranlarında heyecanlı dakikalarla devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bu kez '1 Nisan 1924'te İl Yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin İlanından Sonra Kurulan İlk İl Hangisidir?' sorusu soruldu.

Peki, sorunun cevabı nedir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1 Nisan 1924'te İl Yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin İlanından Sonra Kurulan İlk İl Hangisidir?

1 Nisan 1924'te İl Yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin İlanından Sonra Kurulan İlk İl Hangisidir?

A: Çanakkale

B: Antalya

C: Sivas 

D: Zonguldak

Doğru Cevap: Zonguldak

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın