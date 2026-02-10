Nightbadgers Studio’nun Cardora Oyunu Kickstarter’da Görücüye Çıktı
Yerli oyun ekibi Nightbadgers Studio tarafından geliştirilen Cardora, Kickstarter üzerinden görücüye çıktı. Bu yıl kurulan Nightbadgers Studio, genç ve dinamik ekibiyle PC oyunlarına hızlı bir giriş yaptı. Kart ve strateji oyunu seviyorsanız aradığınız oyun Cardora olabilir. Kickstarter üzerinden duyurulan proje, toplanan fon büyüklüğüne göre projeyi adım adım geliştirilecek. Global pazarı hedefleyen stüdyo, çok oyunculu ve strateji tabanlı oyunlara odaklanan yapısıyla dikkat çekiyor.
Hafif karanlık ve muzip Orta Çağ teması
Evrilen oyun sistemi
Oyun Modları
Hikaye: Ölen Bir Dünyada Kralların Oyunu
Sistemler Anlatır, Mekanikler Öğretir
Bir Oyun Değil, Bir Evren
